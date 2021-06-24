«Америка Минейро» — «Жувентуд». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (24.06.2021)

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сегодня, 03:05

«Америка Минейро» сыграет против «Жувентуда» в рамках 6-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Америку Минейро» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.82. В случае победы «Жувентуда» зайдет коэффициент 4.7. Ничейный исход котируется в 3.45.

Форма команд

«Америка Минейро» находится на 19-й строчке с одним очком в активе. Команда один раз сыграла вничью и проиграла четыре поединка. Клубу из Белу-Оризонти пока не удается одержать победу в новом сезоне. Команда забила всего один мяч и пропустила шесть голов в свои ворота.

«Жувентуд» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице с 5 баллами в активе. Команда выиграла один поединок, дважды сыграла вничью и столько же проиграла. На счету клуба 3 забитых мяча и 8 пропущенных голов. Единственную пока победу в этом сезоне Серии А «Жувентуд» одержал в прошлом туре, обыграв «Спорт Ресифи» (1:0).

Информация для ставок

«Америка» не может победить девять игр подряд

«Жувентуд» выиграл один матч из последних пяти

«Америка» пропускала в четырех матчах из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Жувентуда» по коэффициенту 1.98. Также можно поставить на то, что первый гол в матче забьет «Америка Минейро», по коэффициенту 1.58.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку «забьют только хозяева» по коэффициенту 3.6 в матче Чили — Парагвай.