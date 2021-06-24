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«Америка Минейро» — «Жувентуд». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (24.06.2021)

сегодня, 03:05

«Америка Минейро» сыграет против «Жувентуда» в рамках 6-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Америку Минейро» фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.82. В случае победы «Жувентуда» зайдет коэффициент 4.7. Ничейный исход котируется в 3.45.

Форма команд

«Америка Минейро» находится на 19-й строчке с одним очком в активе. Команда один раз сыграла вничью и проиграла четыре поединка. Клубу из Белу-Оризонти пока не удается одержать победу в новом сезоне. Команда забила всего один мяч и пропустила шесть голов в свои ворота.

«Жувентуд» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице с 5 баллами в активе. Команда выиграла один поединок, дважды сыграла вничью и столько же проиграла. На счету клуба 3 забитых мяча и 8 пропущенных голов. Единственную пока победу в этом сезоне Серии А «Жувентуд» одержал в прошлом туре, обыграв «Спорт Ресифи» (1:0).

Информация для ставок

  • «Америка» не может победить девять игр подряд
  • «Жувентуд» выиграл один матч из последних пяти
  • «Америка» пропускала в четырех матчах из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Жувентуда» по коэффициенту 1.98. Также можно поставить на то, что первый гол в матче забьет «Америка Минейро», по коэффициенту 1.58.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку «забьют только хозяева» по коэффициенту 3.6 в матче Чили — Парагвай.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.95 1.53 2.60
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 09:56
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)
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