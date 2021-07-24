«Андерлехт» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (25.07.2021)

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вчера, 13:54

В первом туре чемпионата Бельгии нас ждет довольно интересный поединок. «Андерлехт» ждет в гости «Юнион Сент-Жиллуаз». Мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 5.6, победа «Андерлехта» будет стоить 1.6. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 4.1.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей за 1.8. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей за 2.02.

Форма команд

«Андерлехт» за последние годы потерял свое превосходство в чемпионате, однако команда продолжает стабильно занимать высокие места в турнирной таблице. В первом туре у коллектива есть все возможности, чтобы успешно начать сезон с домашней победы. Клуб провел несколько товарищеских встреч, последними из которых стали поражения «Аяксу» (0:2) и ничья с ОФИ (1:1).

«Юнион Сент-Жиллуаз» очень интересная команда для нейтральных болельщиков, так как она только в прошлом сезоне вышла в главный чемпионат Бельгии, и никто не может увидеть потенциал коллектива до начала официальных матчей. Клуб надеется достойно выступить и по итогам сезона сохранить место в высшем дивизионе.

Информация для ставок

«Андерлехт» сыграл вничью семь матчей из последних десяти (включая товарищеские поединки)

«Юнион Сент-Жиллуаз» не проигрывает уже 19 игр подряд во всех турнирах

Команды встречались два раза в Кубке Бельгии и обменялись победами

Восемь из десяти последних матчей «Андерлехта» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев, а «Андерлехт» сможет прервать свою неприятную серию без побед. Рекомендуем сделать ставку на победу «Андерлехта» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Сент-Трюйдена» в матче чемпионата Бельгии с «Гентом».