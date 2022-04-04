«Ноттингем Форест» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.04.2022)

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вчера, 17:01

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую открыла букмекерская контора Фонбет, фаворитом этой встречи являются хозяева поля. Сыграть ставки на победу «Ноттингем Фореста» можно по коэффициенту 2.05, ничья отмечена в 3.40, а победа «Ковентри Сити» оценивается по котировке 3.52.

Также эксперты отдают предпочтение низкой результативности в этом поединке. Исход ТМ(2,5) голов доступен по цене 1.80, ТБ (2,5) – 2.02.

Форма команд

Текущий сезон складывается для «Ноттингем Фореста» следующим образом: 17 победы, 10 ничьих и 10 поражений. Такие результаты суммарно принесли «лесникам» 61 балл и актуальное седьмое место в турнирной таблице с минимальным отставанием от зоны плей-офф.

При этом «Ноттингем Форест» выиграл три прошлых матча чемпионата, тем самым продлив серию без поражений до девяти туров. В данный период команда последовательно победила «Рединг» (4:0), КПР (3:1) и «Блэкпул» (4:1).

«Ковентри Сити» базируется на 11-м месте в общем зачете. В текущем розыгрыше чемпионата клуб заработал 56 баллов, установив такие цифры успешности: 15 побед, 11 ничьих и 13 поражений.

Если же анализировать последние результаты команды, то они неутешительные. К примеру, в пяти прошлых турах «Ковентри Сити» одержал только одну викторию, а два предыдущих поединка в лиге команда завершила вничью – «Дерби Каунти» (1:1) и «Блэкберн» (2:2).

Информация для ставок

«Ноттингем Форест» выиграл 8 из прошлых 10 матчей на своем поле

«Ноттингем Форест» побеждал в 5 предыдущих домашних матчах с «Ковентри Сити»

«Ковентри Сити» не выигрывал в 3 из прошлых 4 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

Ставка на нулевую фору «Ноттингем Форест» кажется оптимальным решением для этой игры. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.55.