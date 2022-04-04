Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболАнглия. Чемпионшип 2021/2022

«Ноттингем Форест» — «Ковентри Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.04.2022)

вчера, 17:01
Ноттингем Форест

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую открыла букмекерская контора Фонбет, фаворитом этой встречи являются хозяева поля. Сыграть ставки на победу «Ноттингем Фореста» можно по коэффициенту 2.05, ничья отмечена в 3.40, а победа «Ковентри Сити» оценивается по котировке 3.52.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.073.593.76
Мелбет 2.01 3.56 3.88
1XBET 2.01 3.56 3.88
BetBoom 2.03 3.57 3.62

Также эксперты отдают предпочтение низкой результативности в этом поединке. Исход ТМ(2,5) голов доступен по цене 1.80, ТБ(2,5) – 2.02.

Форма команд

Текущий сезон складывается для «Ноттингем Фореста» следующим образом: 17 победы, 10 ничьих и 10 поражений. Такие результаты суммарно принесли «лесникам» 61 балл и актуальное седьмое место в турнирной таблице с минимальным отставанием от зоны плей-офф.

При этом «Ноттингем Форест» выиграл три прошлых матча чемпионата, тем самым продлив серию без поражений до девяти туров. В данный период команда последовательно победила «Рединг» (4:0), КПР (3:1) и «Блэкпул» (4:1).

«Ковентри Сити» базируется на 11-м месте в общем зачете. В текущем розыгрыше чемпионата клуб заработал 56 баллов, установив такие цифры успешности: 15 побед, 11 ничьих и 13 поражений.

Если же анализировать последние результаты команды, то они неутешительные. К примеру, в пяти прошлых турах «Ковентри Сити» одержал только одну викторию, а два предыдущих поединка в лиге команда завершила вничью – «Дерби Каунти» (1:1) и «Блэкберн» (2:2).

Информация для ставок

  • «Ноттингем Форест» выиграл 8 из прошлых 10 матчей на своем поле
  • «Ноттингем Форест» побеждал в 5 предыдущих домашних матчах с «Ковентри Сити»
  • «Ковентри Сити» не выигрывал в 3 из прошлых 4 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

Ставка на нулевую фору «Ноттингем Форест» кажется оптимальным решением для этой игры. В линии букмекерской конторы Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.62 1.53 1.86 2.03 1.45 2.90
Мелбет 1.88 2.02
1XBET 1.88 2.02
Все комментарии
6jf2kq3jdqpn
6jf2kq3jdqpn
вчера в 17:41
Футбольный клуб «Ноттингем Форест» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 