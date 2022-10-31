«Уиган» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.11.2022)

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вчера, 16:49

Ставки букмекеров

В противостоянии участников этой игры букмекеры не выделяют фаворита. Поставить на победу «Уигана» можно по коэффициенту 2.75, против котировки 2.62 на победу «Сток Сити». Игроки, желающие заключить пари на ничью, могут воспользоваться ценой 3.28.

В линии голов от букмекерской конторы Лига Ставок ощутимый перевес на стороне низового исхода. Разместить ставки на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

«Уиган» опустился в рейтинге на 20-е место, допустив четыре поражения подряд. После пятой победы в сезоне, которую команда взяла в противостоянии с «Блэкберном» (0:1), была зафиксированы последовательные проигрыши от «Сандерленда» (1:2), «Мидлсбро» (1:4), КПР (1:2) и «Уотфорда» (0:1).

«Сток Сити» тоже плохо проявил себя в последних турах, проиграв три матча подряд. Эти неудачи откинули команду на 19-ю строчку турнирной таблицы. После победных встреч против «Шеффилд Юнайтед» (3:1) и «Престона» (2:0) футболисты «Сток Сити» не заработали очки по итогам противостояний с «Ротерхэмом» (0:1), «Ковентри Сити» (0:2) и «Норвича» (1:3).

Информация для ставок

«Уиган» забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 матчей

«Сток Сити» фиксировал обмен голами в 2 из последних 3 гостевых матчей

«Сток Сити» не проигрывал в 4 из последних 5 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что «Уиган» и «Сток Сити» проведу результативный матч, пытаясь исправить плохие результаты. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Лига Ставок.