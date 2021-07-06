Англия — Дания. Прогноз на матч Евро-2020 (07.07.2021)

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вчера, 17:26

Во втором полуфинальном матче Чемпионата Европы встретятся сборные Англии и Дании. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры считают фаворитом этого поединка сборную Англии. Коэффициент на победу номинальных хозяев составляет 1.72, в то время как на Данию можно поставить по коэффициенту 5.35. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.29. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.61. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Сборная Англии находится в шаге от своего первого финала за очень длительный период времени. Англичане являются единственной сборной из полуфиналистов Евро-2020, которая не выигрывала турнир ранее. Как бы не критиковали Англию во время турнира, она добивается результата и каждый раз проходит дальше. В прошлом матче английская сборная разбила Украину с крупным счетом (4:0), а на стадии 1/8 удалось взять вверх над Германией (2:0). Важно отметить, на этом евро еще ни кому не удавалось расписаться в воротах англичан.

Дания продолжает писать свою футбольную сказку. Хоть команда и имела определенные трудности на групповом этапе, но выйдя в плей-офф раунд не заметила своих соперников. Дания заслуженно занимает свое место среди полуфиналистов. В 1/8 удалось разгромить Уэльс (4:0), а в 1/4 датчане добились победы в матче против Чехии (2:1).

Информация для ставок

За последние семь матчей Англия не пропустила ни одного гола

Дания в общей сумме забила десять голов в последних трех матчах

Беспроигрышная серия Англии достигает 11 поединков

Последний раз команды встречались в 2020 году, в том матче победили датчане с минимальным счетом (1:0)

Прогноз

Нас ожидает очень интересный поединок двух разных по стилю и классу команд. Но совершенно непонятно, кто окажется сильнее и пройдет в полуфинал. Сборная Дании попытается стать первой командой, забившей Англии на турнире и, скорее всего, у них это получится. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.2.