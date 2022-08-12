«Астон Вилла» — «Эвертон». Прогноз на матч АПЛ (13.08.2022)

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вчера, 22:46

Ставки букмекеров

«Астон Вилла» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.86, ничья в игре котируется по 3.60, а победа «Эвертон» по 4.20 в БК Лига Ставок.

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов игре следует ожидать. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.88, а ТБ (2.5) за 1.92.

Форма команд

«Астон Вилла» после первого тура находится на 17 месте с нулем в графе набранных очков. Свой матч команда проиграла новичку лиги «Борнмут» (0:2).

«Эвертон» также начал сезон неудачно. Команда минимально уступила одному из главных фаворитов на чемпионство «Челси» (0:1)

Информация для ставок

«Астон Вилла» не проиграла в 10 из 15 последних матчах

В девяти из 15 последних матчах «Эвертон» забил менее 1.5 голов

«Астон Вилла» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, амбиции команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку ТМ (3) с коэффициентом 1.48 в БК Лига Ставок.