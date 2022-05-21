«Челси» — «Уотфорд». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (22.05.2022)

1653082199

21 мая 2022, 00:29

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев с форой (-1.5) можно за 1.5 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы «Уотфорда» зайдет приятный коэффициент 17, а ничью можно выбрать по коэффициенту 7.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.65. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.32.

Форма команд

«Челси» для оформления бронзовых медалей достаточно не проиграть в последней домашней встрече предпоследней команде чемпионата. В конце сезона «аристократы» сбавили обороты и выглядят не очень убедительно, но главную задачу на сезон выполнили – финишировали в топ-4. В минувшем матче была зафиксирована ничья (1:1) с «Лестер Сити».

«Уотфорд» покидает элитный дивизион. Коллектив набрал лишь 23 очка и не боролся за выживание задолго до конца чемпионата. В последних поединках команда разгромно сгорела «Лестеру» (1:5), а также расписала нулевую ничью с «Эвертоном».

Информация для ставок

«Челси» победил всего один раз в последних шести матчах

Безвыигрышная серия «Уотфорда» насчитывает восемь поединков

Пять минувших очных встреч закончились поражением «Уотфорда»

Пять из семи последних игр «Челси» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает футбол хорошего качества, в котором «Челси» возьмет мяч под свой контроль и доведет дело до победного конца. Предлагаем поставить на победу «Челси» с форой (-2) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.