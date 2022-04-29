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«Эвертон» — «Челси». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (01.05.2022)

сегодня, 00:21
Челси (Лондон)

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться не смогли, но отдали предпочтение гостям. На победу «Челси» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.83. Поверить в успех «Эвертона» любой игрок может по коэффициенту 4.68. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.053.821.78
Фонбет 4.80 3.70 1.75
Мелбет 4.78 3.88 1.82
1XBET 4.78 3.88 1.82
BetBoom 4.92 3.81 1.76

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.96. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.82, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Эвертон» после 32 сыгранных матчей на удивление для себя и футбольной общественности находится в зоне вылета и на два балла отстает от идущего на спасительном месте «Бернли». В последнем туре «ириски» в дерби без шансов проиграли «Ливерпулю» (0:2), а чуть ранее расписали ничью (1:1) с «Лестером Сити».

«Челси» провел перенесенный поединок 37 тура против МЮ и привез с Манчестера один пункт, ничья (1:1). Команда закрепилась на третьем месте с 66 очками, имеет преимущество в две победы над ближайшими конкурентами и спокойно чувствует себя фаворитом в борьбе за бронзу АПЛ.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная домашняя серия «Эвертона» составляет три встречи
  • «Челси» выиграл четыре из пяти последних поединков
  • Две из трех минувших очных игры закончились ничейным результатом
  • Три последних матча с участием «Эвертона» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Челси» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет доминировать на протяжении всего поединка. «Брайтон» несмотря на все трудности, без боя три очка не отдаст, но верим, что гости в борьбе смогут завоевать три очка, а потому предлагаем сделать ставку на победу «Челси» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.83.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.68 1.52 1.88 2.02 1.48 2.83
Фонбет 1.83 1.97
Мелбет 1.90 2.04
1XBET 1.90 2.04
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:41
Челси победит.
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