«Эвертон» — «Челси». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (01.05.2022)

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сегодня, 00:21

Ставки букмекеров

Букмекеры с абсолютным фаворитом определиться не смогли, но отдали предпочтение гостям. На победу «Челси» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.83. Поверить в успех «Эвертона» любой игрок может по коэффициенту 4.68. Если сделать ставку на ничейный результат, то зайдет коэффициенту 3.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.96. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.82, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Эвертон» после 32 сыгранных матчей на удивление для себя и футбольной общественности находится в зоне вылета и на два балла отстает от идущего на спасительном месте «Бернли». В последнем туре «ириски» в дерби без шансов проиграли «Ливерпулю» (0:2), а чуть ранее расписали ничью (1:1) с «Лестером Сити».

«Челси» провел перенесенный поединок 37 тура против МЮ и привез с Манчестера один пункт, ничья (1:1). Команда закрепилась на третьем месте с 66 очками, имеет преимущество в две победы над ближайшими конкурентами и спокойно чувствует себя фаворитом в борьбе за бронзу АПЛ .

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Эвертона» составляет три встречи

«Челси» выиграл четыре из пяти последних поединков

Две из трех минувших очных игры закончились ничейным результатом

Три последних матча с участием «Эвертона» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

«Челси» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет доминировать на протяжении всего поединка. «Брайтон» несмотря на все трудности, без боя три очка не отдаст, но верим, что гости в борьбе смогут завоевать три очка, а потому предлагаем сделать ставку на победу «Челси» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.83.