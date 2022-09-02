«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (03.09.2022)

1662149262

вчера, 23:07

Ставки букмекеров

«Ливерпуль», с большим перевесом, идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.38, ничья в игре котируется по 5.30, а победа «Эвертон» по 8.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что исход поединка будет результативным. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.59, а ТМ (2.5) за 2.45 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Эвертон» к шестому туру чемпионата подходит на 17 строчке в таблице, имея в активе три очка. В стартовых пяти турах клуб не добыл побед. Два раза расписана «мировая» и допущено три поражения. В крайнем противостоянии с «Лидс» победителя не выявили (1:1).

«Ливерпуль» начинает сезон не очень уверенно. Гранд английского футбола за пять туров набрал восемь очков и располагается на шестом месте. Команда по два раза праздновала победы и довольствовалась ничьими, а в одном поединке уступила. В крайнем противостоянии верх взят над «Ньюкасл» (2:1).

Информация для ставок

«Эвертон» не выиграл в 10 из 15 последних матчах

В восьми из 15 последних матчах «Ливерпуль» забил более 1.5 голов

«Ливерпуль» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

В трех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Ливерпуль» с коэффициентом 1.58 в БК Лига Ставок.