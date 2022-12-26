«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2022)

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вчера, 14:08

Ставки букмекеров

У букмекеров мало сомнений в итоговом успехе «Манчестер Юнайтед». Ставки в пользу победы хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.33. Поставить на ничью предлагается по цене 5.30, а победа «Ноттингем Форест» играется по котировке 10.00.

В то же время эксперты БК Лига Ставок считают, что в Манчестере команды продемонстрируют результативный футбол. Заключить пари на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.62, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» закрепился пятерке лидеров АПЛ , которую «красные дьяволы» сейчас замыкают. В последнем матче лиге клуб одержал восьмую победу, одолев на выезде «Фулхэм» (2:1).

По итогам шести домашних поединков футболисты «Манчестер Юнайтед» зафиксировали только одно поражение. На их счету четыре победы и одна ничья, а разница забитых и пропущенных голов составляет 9:4.

«Ноттингем Форест» находится в зоне вылета чемпионата Англии. Но в двух предыдущих турах лиги команда смогла заработать четыре очка. После ничейной встречи с «Брентфордом» (2:2) на домашней арене «лесники» зафиксировали третью победу в лиге, одолев на домашней арене «Кристал Пэлас» (1:0).

Выделим, что в семи гостевых матчах АПЛ футболисты «Ноттингем Форест» не отмечались голами. Они дважды сыграли вничью и допустили пять поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов весьма красноречивое – 1 против 19.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле

«Ноттингем Форест» проиграл в 4 из предыдущих 5 гостевых матчей лиги

«Манчестер Юнайтед» забивал минимум три гола в 3 из прошлых 4 домашних матчей против «Ноттингем Форест»

Прогноз