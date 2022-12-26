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«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2022)

вчера, 14:08
Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

У букмекеров мало сомнений в итоговом успехе «Манчестер Юнайтед». Ставки в пользу победы хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.33. Поставить на ничью предлагается по цене 5.30, а победа «Ноттингем Форест» играется по котировке 10.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.315.8410.72
Лига Ставок 1.32 5.60 9.60
Мелбет 1.30 6.30 11.50
1XBET 1.34 5.75 10.50

В то же время эксперты БК Лига Ставок считают, что в Манчестере команды продемонстрируют результативный футбол. Заключить пари на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.62, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» закрепился пятерке лидеров АПЛ, которую «красные дьяволы» сейчас замыкают. В последнем матче лиге клуб одержал восьмую победу, одолев на выезде «Фулхэм» (2:1).

По итогам шести домашних поединков футболисты «Манчестер Юнайтед» зафиксировали только одно поражение. На их счету четыре победы и одна ничья, а разница забитых и пропущенных голов составляет 9:4.

«Ноттингем Форест» находится в зоне вылета чемпионата Англии. Но в двух предыдущих турах лиги команда смогла заработать четыре очка. После ничейной встречи с «Брентфордом» (2:2) на домашней арене «лесники» зафиксировали третью победу в лиге, одолев на домашней арене «Кристал Пэлас» (1:0).

Выделим, что в семи гостевых матчах АПЛ футболисты «Ноттингем Форест» не отмечались голами. Они дважды сыграли вничью и допустили пять поражений. Соотношение забитых и пропущенных голов весьма красноречивое – 1 против 19.

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле
  • «Ноттингем Форест» проиграл в 4 из предыдущих 5 гостевых матчей лиги
  • «Манчестер Юнайтед» забивал минимум три гола в 3 из прошлых 4 домашних матчей против «Ноттингем Форест»

Прогноз

«Ноттингем Форест» очень слабо проводит гостевые матчи АПЛ, чем должен пользоваться «Манчестер Юнайтед». Предлагаем поставить на фору (-1) гол в пользу хозяев по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.86 1.29 2.38 1.64 1.85 2.06
Лига Ставок 2.28 1.61 1.80 1.98
Мелбет 2.45 1.50
1XBET 2.33 1.70
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:21
МЮ должен брать очки в этом матче
Гость
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