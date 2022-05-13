«Вулверхэмптон» – «Норвич Сити». Прогноз на матч английской Премьер-лиги (15.05.2022)

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вчера, 11:12

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 1.5 в букмекерской конторе Фонбет, в случае победы гостей зайдет приятный коэффициент 7.7, а ничью можно выбрать по коэффициенту 4.76.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Вулверхэмптон» не может выиграть длительный период времени, но все еще остается в борьбе за путевку в Лигу конференций. Команде необходимо добыть две победы в оставшихся матчах и тогда вполне возможно, задача осуществится. В минувших противостояниях волки хоть и забивали, но смогли добыть лишь один балл – ничья с «Челси» (2:2), а также разгромное поражение от «Сити» (1:5).

«Норвич Сити» доигрывает чемпионат и не может даже напоследок порадовать своих поклонников победой. Коллектив без шансов уступил в минувших турах «Лестеру» (0:3) и «Вест Хэму» (0:4) и «Астон Вилле» (0:2) и окончательно закрепился на последнем месте в таблице.

Информация для ставок

Безвыигрышные серии «Вулверхэмптона» и «Норвича» составляет пять поединков

Минувшая очная встреча завершилась победой «Норвича» (1:0)

Три последних игры «Вулверхэмптона» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Норвич» не может поразить ворота соперников четырех матчах кряду

Прогноз

В этой игре верим, что обе команды не будут играть в оборонительный футбол и порадуют публику забитыми мячами, поэтому рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8.