Англия – Шотландия. Прогноз на матч Евро-2020 (18.06.2021)

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вчера, 13:10

Во втором туре группы D Евро-2020 мы увидим игру Англии и Шотландии.

Ставки букмекеров

Безоговорочным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Мелбет является Англия. На победу номинальных хозяев коэффициент составляет 1.33, в случае победы Шотландии зайдет коэффициент 11.0. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.18.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по 1.86. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.9. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

Англия продолжает свою победную серию уже на Евро-2020. Команда с минимальным счетом обыграла крепкую сборную Хорватии (1:0). Матч не был богат на моменты, но свой шанс англичане реализовали. Теперь предстоит непростая встреча с шотландцами, где в случае победы можно оформить путевку в следующий раунд турнира.

Шотландия уступила в обидном поединке против Чехии (0:2), пропустив гол практически с центра поля. Шотландские футболисты выглядели неплохо, создали много моментов у ворот соперника, но реализовать их не удалось.

Информация для ставок

• Выигрышная серия Англии длится уже семь матчей

• В последних восьми поединках Шотландия смогла одержать победу лишь дважды

• Девять из десяти последних игр Англии завершились результатом «обе забьют – нет»

• Предыдущая очная встреча завершилась боевой ничьей (2:2)

Прогноз

Сделать ставку на победу национальной сборной Англии с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 2.02.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.07 на победу Аргентины в матче Кубка Америки против Уругвая.