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«Антальяспор» — «Бешикташ»: прогноз на матч турецкого чемпионата (03.02.2021)

сегодня, 14:44

«Антальяспор» сразится с «Бешикташем» 3 февраля в рамках очередного тура турецкого чемпионата.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.603.761.79
Fonbet 4.60 3.70 1.77
Мелбет 4.42 4.02 1.75
Лига ставок 4.50 3.70 1.73

Ставки букмекеров

«Бешикташ» является фаворитом этого матча, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.75. Победу «Антальяспора» оценивают в 4.40, а ничейный исход — в 4.20. Одна из актуальных ставок — это гол «Антальяспора» в первом тайме с коэффициентом 2.36.

Форма команд

«Антальяспор» находится на девятой строчке в турнирной таблице, у клуба 29 очков. Свой последний матч команда сыграла 31 января против «Генчлербирлиги», выиграв его со счетом 1:0.

«Бешикташ» находится на второй строчке в таблице и имеет в активе 44 пункта. Клуб может догнать «Фенербахче», который находится на первом месте и имеет 48 очков.

Информация для ставок

● «Бешикташ» — одна из самых забивающих команд лиги, клуб забил 48 голов
● «Антальяспор» не проиграл ни одного из последних пяти матчей
● «Бешикташ» выиграл четыре матча из последних пяти

Прогноз

В поединке «Бешикташа» и «Антальяспора» можно поставить на то, что оба клуба забьют во втором тайме с коэффициентом 2.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.603.761.79
Fonbet 4.60 3.70 1.77
Мелбет 4.42 4.02 1.75
Лига ставок 4.50 3.70 1.73
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:52
Возможна ничья в матче
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