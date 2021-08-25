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«Антверпен» — «Омония». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

вчера, 22:13

В ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Омония» отправится в гости к «Антверпену». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Лига Европы 2021/2022
Антверпен
Омония
- : -
сегодня, 22:00
2 - 4
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.554.275.63
Фонбет 1.57 4.15 5.70

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворитом в этом поединке являются хозяева поля. Поставить на победу «Антверпена» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.58. В случае победы «Омонии» зайдет коэффициент 5.27. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.15. Также в линии букмекеры предлагают 1.77 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Антверпен» сейчас находится не в самой лучшей игровой форме, команда на старте сезона смогла одержать всего одну победу в пяти матчах. В еврокубках также дела обстоят не очень хорошо, коллектив вернулся из Кипра с поражением (2:4) и теперь будет вынужден с первых минут ответной встречи идти вперед, чтобы иметь шансы на проход дальше.

«Омония» продемонстрировала отличную организацию игры в атаке и прекрасную реализацию в первой игре. Команда одержала комфортную победу (4:2), которая дает возможность чувствовать запас прочности в ответном поединке.

Информация для ставок

  • В 10 последних матчах «Антверпен одержал всего одну победу
  • „Омония“ победила два раза в крайних пяти играх
  • Четыре из пяти последних встреч с участием „Антверпена“ завершились результатом „обе забьют“
  • „Омония“ забивает в трех поединках кряду

Прогноз

Нас ждет интересный поединок двух атакующих команд. „Антверпен“ с первых минут возьмет игру под свой контроль и будет нагнетать у чужих ворот. Тотальное преимущество хозяев должно перерасти в забитые голы, поэтому предлагаем сделать ставку на ИТБ 1.5 „Антверпена“ по коэффициенту 1.7 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предсказали результативный исход в другом матче Лиги Европы.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.76 1.58 2.38
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STVA 1
STVA 1
вчера в 22:33
Победа хозяев
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