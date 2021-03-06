«Анже» — «Клуб Франсешен». Прогноз на матч Кубка Франции (07.03.2021)

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06 марта 2021, 18:31

«Анже» и «Клуб Франсешен» 7 марта сыграют в матче 1/16 финала Кубка Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры не сомневаются в победе «Анже». Ставки с таким условием принимаются по минимальному коэффициенту – 1.05. Ничья в этом матче идет за 11.00, а победа «Клуб Франсешен» достигла отметки 24.00.

Согласно предложенной линии, в этом матче будет забито минимум четыре гола. Ставку на тотал больше (3,5) голов можно сыграть за 1.50, меньше – за 2.48.

Форма команд

В Кубке Франции «Анже» выступает с предыдущей стадии. 11 февраля представитель Лиги 1 обыграл дома «Ренн» со счетом 2:1, пройдя в следующий этап соревнований.

В чемпионате Франции «черно-белые» выступают с переменным успехом. Набрав 39 очков, «Анже» занимает девятое место в турнирной таблице. Команда не будет вести борьбу за выживание, но и на зону еврокубков тоже не претендует. В последнем матче «Анже» добился минимальной победы над «Метцем» в гостях (1:0).

«Клуб Франсешен» представляет плеяду французских клубов, которые выступают только в Кубке страны. В текущем розыгрыше турнира команда прошла четыре этапа. При этом, на стадии 1/64 финала гости грядущей встречи уступили «Туру» (1:2), но из-за отказа соперника выступать дальше, получили право продолжить движение по сетке.

Информация для ставок

В истории команд одна очная встреча – в 2005 году «Клуб Франсешен» победил в Кубке (2:0)

В четырех прошлых домашних матчах «Анже» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Анже» забивал минимум два гола в трех из четырех предыдущих игр на своем поле

Прогноз

Турнирное положение в Лиге 1 дает возможность «Анже» сделать ставку на Кубок страны. У хозяев предстоящей игры не должно возникнуть проблем с соперником, который на данный момент выступает на полулюбительском уровне.

Учитывая разницу в классе команд, предлагаем сыграть ставку на победу «Анже» с форой (-2,5) по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Фонбет.

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