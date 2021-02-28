«Анже» — «Ланс»: прогноз на матч Лиги 1 (28.02.2021)

1614507922

сегодня, 13:25

«Анже» и «Ланс» сыграют очную встречу 28 февраля в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворита в этой игре букмекеры не определяют. Поставить на победу «Анже» можно по коэффициенту 2.90. Вероятность победы «Ланса» оценивается котировкой 2.78, а ничья идет за 3.20.

По мнению аналитиков БК, этот матч будет «низовым». Сделать ставку на тотал меньше (2,5) голов можно за 1.66, больше – 2.43.

Форма команд

«Анже» в текущем сезоне Лиги 1 одержал десять побед и пять раз сыграл вничью. Эти результаты суммарно принесли команде 35 очков и актуальное десятое место в турнирной таблице. На протяжении четырех прошлых туров «черно-белые» не побеждали. Кроме поражений от «Ниццы» (0:3) и «Нанта» (1:3), «Анже» отметился ничейными поединками с «Реймсом» (0:0) и «Страсбуром» (0:0).

«Ланс» поднялся на пятое место рейтинга чемпионата Франции. В пяти прошлых турах «красно-желтые» набрали восемь зачетных пунктов. В этой серии команда одержала победы над «Монпелье» (2:1) и «Дижоном» (2:1), а также сыграла вничью с «Реймсом» (1:1), «Ренном» (0:0) и «Марселем» (2:2).

Информация для ставок

• Команды обменивались забитыми голами в четырех из пяти очных встреч

• «Анже» пропускал и забивал голы в четырех из пяти последних матчей на своем поле

• Ставка на ОБЗ прошла в четырех из пяти прошлых гостевых поединков «Ланса»

Прогноз

В очных встречах «Анже» и «Ланса» постоянно наблюдается упорная борьба. Вероятнее всего, этот поединок не станет исключением из правил. Обе команды стабильно забивают и пропускают, поэтому ставка на «обе забьют – да» выглядит весьма перспективно. За такой исход БК Бетсити предлагает коэффициент 1.95.