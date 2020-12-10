«Арда» — ЦСКА 1948. Прогноз на матч чемпионата Болгарии (11.12.2020)

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10 декабря 2020, 03:37

«Арда» и ЦСКА 1948 являются соседями в турнирной таблице. У кого больше шансов набрать три очка в предстоящем поединке?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити представила свои коэффициенты на предстоящий поединок. Сыграть победу «Арды» можно с коэффициентом 2,38, ничья представлена котировкой 3,20, а успех гостей идет за 2,88.

Что касается результативности, то букмекеры больше склоняются к низовому поединку. Тотал меньше 2,5 голов представлен коэффициентом 1,70, а тотал больше 2,5 голов можно сыграть за 2,18.

Форма команд

«Арда», набрав хороший ход, приближается к лидерам чемпионата. Команда не проигрывает на протяжении восьми туров. Победить удалось в пяти из них. Более чем достойный результат. В прошлой встрече была зафиксирована выездная победа над «Левски» (2:1). Отставание от первой позиции составляет пять очков.

ЦСКА 1948 не может продемонстрировать по-настоящему яркую игру. В прошлом туре удалось прервать серию из трех матчей без побед, переиграв «Берое» (1:0). Этот триумф помог команде вернуться на пятую позицию в национальном первенстве. В гостях команда играет не лучшим образом: одержана всего лишь одна победа в восьми проведенных встречах.

Информация для ставок

Между собой команды встречались трижды в истории. Две победы на счету «Арды», еще одна встреча завершилась вничью

«Арда» не проигрывает дома на протяжении семи поединков

ЦСКА 1948 выиграл 3 из 10 последних выездных матчей

Прогноз

По нашему мнению, «Арда» выглядит фаворитом поединка. В игре команды выделяется надежная игра в обороне. Всего лишь шесть мячей пропустила «Арда» в чемпионате Болгарии.