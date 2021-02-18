«Арминия» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (19.02.2021)

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18 февраля 2021, 09:57

22-й тур чемпионата Германии подарит нам интересную встречу, в которой «Арминия» примет дома «Вольфсбург». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 19 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям и предлагают коэффициент на их победу – 1.65. Поверить в успех хозяев можно за 5.40. Ничейный результат котируется цифрой 4.10.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей за 1.79. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше и достигает 2.10.

Форма команд

«Арминия» находится на 16-м месте в чемпионате — в зоне вылета. Команда редко побеждает. Светлым пятном в сезоне стала прошлая игра чемпионата на выезде против «Баварии» (3:3). Коллектив выглядел довольно сплоченно, но в конце концов не смог дотянуть до победы совсем немного. Ранее «Арминия» проиграла «Кельну» (1:3) и «Айнтрахту» (1:5).

«Вольфсбург» демонстрирует качественный уровень игры и заслуженно находится сейчас на четвертой позиции в Бундеслиге. Команда давно не проигрывает и много забивает. Клуб является серьезным претендентом на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. «Вольфсбург» в двух последних турах одержал победу над «Фрайбургом» (3:0) и сыграл вничью с «Боруссией М» (0:0).

Информация для ставок

«Вольфсбург» не проигрывает уже семь матчей кряду в Бундеслиге

«Арминия» выиграла четыре из десяти последних домашних матчей, а проиграла шесть

«Вольфсбург» выиграл четыре из пяти последних выездных матчей у «Арминии»

Четыре последних официальных матча между командами завершились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Вольфсбург» набрал хорошую форму к середине чемпионата, команда постарается приложить все усилия, чтобы продлить свою серию без поражений в матче с «Арминией». Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65.

