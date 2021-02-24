«Арсенал» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги Европы (25.02.2021)

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сегодня, 09:53

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам ответный матч 1/16 Лиги Европы.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет номинально домашний поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 1.83. Победа «Бенфики» оценивается в 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.86. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Арсенал» не может наладить дела в чемпионате Англии и продолжает терять очки. Сейчас команда находится на десятом месте, а единственный шанс попасть на следующий сезон в Лигу чемпионов – победа в Лиге Европы. Результат первого матча (1:1) оставляет команде неплохие шансы на дальнейший проход. В прошлом туре АПЛ коллектив уступил великолепному «Манчестер Сити» (0:1), а игрой ранее победил на своем стадионе «Лидс» (4:2).

«Бенфика» не проигрывает несколько матчей и борется за серебряные медали чемпионата Португалии. Команда безнадежно отстает от «Спортинга» и практически не имеет шансов завоевать золото чемпионата. В прошлом туре «Бенфика» сыграла вничью с «Фаренсе» (0:0), а за неделю до этого разошлась миром и с «Морейренси» (1:1).

Информация для ставок

• «Арсенал» проиграл три из последних пяти матчей во всех турнирах

• Последние три матча «Бенфики» закончились ничейным результатом

• Пять из шести матчей «Бенфики» за последнее время закончились исходом ТМ 2.5

• «Арсенал» пропустил всего три мяча в пяти последних домашних встречах

Прогноз

Обе команды настроены на борьбу за выход в 1/8 Лиги Европы. Предположим, что немного сильнее во втором матче этого противостояния окажется команда Микеля Артеты. Сделать ставку на победу «канониров» с коэффициентом 1.83 можно в букмекерской конторе Мелбет.