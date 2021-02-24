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«Арсенал» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги Европы (25.02.2021)

сегодня, 09:53

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам ответный матч 1/16 Лиги Европы.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.794.024.35
Fonbet 1.80 4.10 4.40
Мелбет 1.84 4.00 4.50
Лига ставок 1.81 3.85 4.20
BetBoom 1.83 4.03 4.18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет номинально домашний поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 1.83. Победа «Бенфики» оценивается в 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.86. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Арсенал» не может наладить дела в чемпионате Англии и продолжает терять очки. Сейчас команда находится на десятом месте, а единственный шанс попасть на следующий сезон в Лигу чемпионов – победа в Лиге Европы. Результат первого матча (1:1) оставляет команде неплохие шансы на дальнейший проход. В прошлом туре АПЛ коллектив уступил великолепному «Манчестер Сити» (0:1), а игрой ранее победил на своем стадионе «Лидс» (4:2).

«Бенфика» не проигрывает несколько матчей и борется за серебряные медали чемпионата Португалии. Команда безнадежно отстает от «Спортинга» и практически не имеет шансов завоевать золото чемпионата. В прошлом туре «Бенфика» сыграла вничью с «Фаренсе» (0:0), а за неделю до этого разошлась миром и с «Морейренси» (1:1).

Информация для ставок

• «Арсенал» проиграл три из последних пяти матчей во всех турнирах
• Последние три матча «Бенфики» закончились ничейным результатом
• Пять из шести матчей «Бенфики» за последнее время закончились исходом ТМ 2.5
• «Арсенал» пропустил всего три мяча в пяти последних домашних встречах

Прогноз

Обе команды настроены на борьбу за выход в 1/8 Лиги Европы. Предположим, что немного сильнее во втором матче этого противостояния окажется команда Микеля Артеты. Сделать ставку на победу «канониров» с коэффициентом 1.83 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.794.024.35
Fonbet 1.80 4.10 4.40
Мелбет 1.84 4.00 4.50
Лига ставок 1.81 3.85 4.20
BetBoom 1.83 4.03 4.18
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Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 11:56
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)
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