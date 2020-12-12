ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Арсенал» — «Бернли». Прогноз на матч чемпионата Англии (13.12.2020)

вчера, 03:47

«Арсенал» не лучшим образом играет в последних поединках. Сумеет ли команда справиться с «Бернли» на своей домашней арене?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.524.337.37
Fonbet 1.53 4.50 6.00
Мелбет 1.55 4.54 6.70
Лига ставок 1.52 4.20 6.60

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити презентовала свои котировки на грядущее противостояние. Сыграть победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1,56. Ничья представлена на отметке 4,45, а вот триумф гостей доступен за 6,30.

Тотал в этом поединке находится на отметке 2,5 гола. Больше доступен за 1,94, а меньше за 1,96.

Форма команд

«Арсенал» здорово провел групповой этап Лиги Европы, набрав восемнадцать очков и выиграв все шесть поединков. В АПЛ подобными тенденциями команда похвастаться не может. Серия без побед достигла уже четырех поединков. В прошлом туре «канониры» ничего не сумели противопоставить «Тоттенхэму» (0:2). Такие результаты привели к тому, что подопечные Микеля Артеты опустились на 15-ю позицию в АПЛ.

«Бернли» сумел уйти от поражения в прошлом туре, сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1). Благодаря этому результату команде удалось подняться на 18-ю строчку. Учитывая турнирное положение, «Бернли» крайне сложно будет претендовать на то, чтобы в концовке сезона избежать борьбы за выживание. Команда также испытывает проблемы с игрой в атаке. Всего лишь пять мячей забил «Бернли». Наряду с «Шеффилд Юнайтед» это худший результат в АПЛ.

Информация для ставок

  • «Арсенал» выиграл 7 из 10 последних домашних матчей
  • «Бернли» проиграл 3 из 10 последних выездных поединков
  • За последние два года команды встречались пять раз. Четыре победы «Арсенала» и одна ничья

Прогноз

«Бернли» без боя не сдастся в этой встрече. Команда демонстрирует весьма неплохой уровень и наверняка создаст проблемы «Арсеналу». Для хозяев поля очень важным является начало поединка. Им необходимо постараться сделать всё, чтобы открыть счет в матче. Как только это удастся, действовать будет гораздо проще. Не будем ничего выдумывать, играем победу «Арсенала» с коэффициентом 1,56.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.524.337.37
Fonbet 1.53 4.50 6.00
Мелбет 1.55 4.54 6.70
Лига ставок 1.52 4.20 6.60
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:25
Фаворит матча футбольный клуб «Арсенал»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100