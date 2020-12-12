«Арсенал» — «Бернли». Прогноз на матч чемпионата Англии (13.12.2020)

1607734035

вчера, 03:47

«Арсенал» не лучшим образом играет в последних поединках. Сумеет ли команда справиться с «Бернли» на своей домашней арене?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити презентовала свои котировки на грядущее противостояние. Сыграть победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1,56. Ничья представлена на отметке 4,45, а вот триумф гостей доступен за 6,30.

Тотал в этом поединке находится на отметке 2,5 гола. Больше доступен за 1,94, а меньше за 1,96.

Форма команд

«Арсенал» здорово провел групповой этап Лиги Европы, набрав восемнадцать очков и выиграв все шесть поединков. В АПЛ подобными тенденциями команда похвастаться не может. Серия без побед достигла уже четырех поединков. В прошлом туре «канониры» ничего не сумели противопоставить «Тоттенхэму» (0:2). Такие результаты привели к тому, что подопечные Микеля Артеты опустились на 15-ю позицию в АПЛ .

«Бернли» сумел уйти от поражения в прошлом туре, сыграв вничью с «Эвертоном» (1:1). Благодаря этому результату команде удалось подняться на 18-ю строчку. Учитывая турнирное положение, «Бернли» крайне сложно будет претендовать на то, чтобы в концовке сезона избежать борьбы за выживание. Команда также испытывает проблемы с игрой в атаке. Всего лишь пять мячей забил «Бернли». Наряду с «Шеффилд Юнайтед» это худший результат в АПЛ .

Информация для ставок

«Арсенал» выиграл 7 из 10 последних домашних матчей

«Бернли» проиграл 3 из 10 последних выездных поединков

За последние два года команды встречались пять раз. Четыре победы «Арсенала» и одна ничья

Прогноз

«Бернли» без боя не сдастся в этой встрече. Команда демонстрирует весьма неплохой уровень и наверняка создаст проблемы «Арсеналу». Для хозяев поля очень важным является начало поединка. Им необходимо постараться сделать всё, чтобы открыть счет в матче. Как только это удастся, действовать будет гораздо проще. Не будем ничего выдумывать, играем победу «Арсенала» с коэффициентом 1,56.