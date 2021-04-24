«Астон Вилла» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч чемпионата Англии (25.04.2021)

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вчера, 06:52

«Астон Вилла» дома сыграет против «Вест Бромвича» в рамках 33-го тура АПЛ . Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Астон Виллу» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.88. Победа «Вест Бромвича» оценивается в 4.2. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.8.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Астон Вилла» набрала 44 очка и расположилась на 11-й строчке чемпионата. В активе клуба 13 побед, 5 ничьих и 13 поражений. Клуб забил 44 гола и пропустил 35 мячей. Последнее время «Астон Вилла» крайне редко одерживает победы и всё ниже опускается по турнирной таблице.

«Вест Бромвич» находится в трудном положении. Клуб набрал 24 балла и расположился на 19-й строчке в АПЛ . В активе команды 5 побед, 9 ничьих и 18 поражений. Клуб забил 28 голов и пропустил 62 мяча. «Вест Бромвич» находится в чуть лучшей форме, чем «Астон Вилла», и пытается выбраться из подвала турнирной таблицы.

Информация для ставок

«Астон Вилла» пропустила восемь мячей в последних пяти матчах

У «Астон Виллы» одна победа в последних пяти играх

«Вест Бромвич» выиграл в двух из последних пяти матчей

Прогноз