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«Астон Вилла» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч чемпионата Англии (25.04.2021)

вчера, 06:52

«Астон Вилла» дома сыграет против «Вест Бромвича» в рамках 33-го тура АПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.943.734.14
Фонбет 1.90 3.60 4.10
BetBoom 1.96 3.66 4.01

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Астон Виллу» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.88. Победа «Вест Бромвича» оценивается в 4.2. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.8.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Астон Вилла» набрала 44 очка и расположилась на 11-й строчке чемпионата. В активе клуба 13 побед, 5 ничьих и 13 поражений. Клуб забил 44 гола и пропустил 35 мячей. Последнее время «Астон Вилла» крайне редко одерживает победы и всё ниже опускается по турнирной таблице.

«Вест Бромвич» находится в трудном положении. Клуб набрал 24 балла и расположился на 19-й строчке в АПЛ. В активе команды 5 побед, 9 ничьих и 18 поражений. Клуб забил 28 голов и пропустил 62 мяча. «Вест Бромвич» находится в чуть лучшей форме, чем «Астон Вилла», и пытается выбраться из подвала турнирной таблицы.

Информация для ставок

  • «Астон Вилла» пропустила восемь мячей в последних пяти матчах
  • У «Астон Виллы» одна победа в последних пяти играх
  • «Вест Бромвич» выиграл в двух из последних пяти матчей

Прогноз

Рекомендуем присмотреться к ставке «обе команды забьют» по коэффициенту 1.84. Также можно поставить на победу «Астон Виллы» и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.45 1.98 1.93 1.56 2.59
1XBET 2.75 1.45 1.97 1.97 1.50 2.59
BetBoom 2.82 1.46 1.93 1.93 1.53 2.58
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sv_1969
sv_1969
вчера в 07:29
Победа хозяев
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