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«Аталанта» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч Лиги чемпионов (24.02.2021)

вчера, 23:15

Интересную встречу двух ярких команд подарит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Аталанта» ждет в гости мадридский «Реал». Встреча состоится 24 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.773.05
Fonbet 2.30 3.80 3.05
Мелбет 2.35 3.70 3.11
Лига ставок 2.26 3.65 2.95
Pin-up 2.29 3.80 3.05

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Аталанта». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.44. Победа «Реала» оценивается в 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.04. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Аталанта» очень мало проигрывает и в последних матчах показывает свой огромный атакующий потенциал. Команда много забивает и играет в красивый комбинационный футбол. В прошлом туре чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Наполи» (4:2), а немного ранее смогла сломить оборону «Кальяри» (1:0).

«Реал Мадрид» после серии неудач в чемпионате Испании смог взять себя в руки и выиграть четыре игры подряд. Команда подходит к матчу в хорошем расположении духа и неплохих физических кондициях. Последними матчами клуба стали победы над «Вальядолидом» (1:0) и «Валенсией» (2:0).

Информация для ставок

  • «Аталанта» забила 10 мячей в последних трех домашних матчах
  • Последние три матча «Реала» закончились исходом ТМ 2,5 мячей
  • «Реал Мадрид» выиграл три последних матча на выезде
  • «Аталанта» проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

«Аталанта» показывает красивый футбол и обязательно навяжет борьбу именитому сопернику. Предполагаем, что итальянский клуб одержит победу в один мяч в первом матче 1/8 финала. Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.44.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Вольфсберг».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.303.773.05
Fonbet 2.30 3.80 3.05
Мелбет 2.35 3.70 3.11
Лига ставок 2.26 3.65 2.95
Pin-up 2.29 3.80 3.05
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STVA 1
STVA 1
вчера в 23:28
Хозяева не проиграют
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