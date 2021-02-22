«Аталанта» — «Реал Мадрид». Прогноз на матч Лиги чемпионов (24.02.2021)

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вчера, 23:15

Интересную встречу двух ярких команд подарит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Аталанта» ждет в гости мадридский «Реал». Встреча состоится 24 февраля, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Аталанта». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.44. Победа «Реала» оценивается в 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.04. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Аталанта» очень мало проигрывает и в последних матчах показывает свой огромный атакующий потенциал. Команда много забивает и играет в красивый комбинационный футбол. В прошлом туре чемпионата Италии «Аталанта» обыграла «Наполи» (4:2), а немного ранее смогла сломить оборону «Кальяри» (1:0).

«Реал Мадрид» после серии неудач в чемпионате Испании смог взять себя в руки и выиграть четыре игры подряд. Команда подходит к матчу в хорошем расположении духа и неплохих физических кондициях. Последними матчами клуба стали победы над «Вальядолидом» (1:0) и «Валенсией» (2:0).

Информация для ставок

«Аталанта» забила 10 мячей в последних трех домашних матчах

Последние три матча «Реала» закончились исходом ТМ 2,5 мячей

«Реал Мадрид» выиграл три последних матча на выезде

«Аталанта» проиграла всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

«Аталанта» показывает красивый футбол и обязательно навяжет борьбу именитому сопернику. Предполагаем, что итальянский клуб одержит победу в один мяч в первом матче 1/8 финала. Сделать ставку на хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.44.

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