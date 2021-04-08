«Атлетик» Бильбао — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (10.04.2021)

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вчера, 23:20

«Атлетик» Бильбао принимает на своем поле «Алавес». Этот поединок пройдет в рамках 30-го тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Атлетика» по коэффициенту 1.95. Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 3.20 и на победу «Алавеса» по коэффициенту 4.40.

Форма команд

«Атлетик» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 36 пунктов. У команды девять побед, девять ничьих и 11 поражений. «Львы» забили 39 голов и пропустили 33 мяча. В последних поединках у «Атлетика» не очень хорошо получается навязать борьбу своим соперникам, клуб часто теряет очки и никак не может вырвать победу вот уже несколько матчей кряду.

«Алавес» — это худшая команда нынешнего сезона в Испании. Клуб расположился на 20-й строчке в турнирной таблице и набрал 23 пункта. У команды пять побед, восемь ничьих и 16 поражений. «Алавес» забил 24 мяча и пропустил 47 голов. В последних поединках «Алавес» не может похвастаться хорошими результатами, клуб постоянно теряет очки и иногда это происходит на ровном месте.

Информация для ставок

«Атлетик» не может победить в четырех играх кряду

У «Атлетика» пять забитых и пять пропущенных в последних пяти матчах

«Алавес» не побеждает семь игр кряду

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов больше 2.5 по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на победу «Атлетика» или ничейный исход по коэффициенту 1.20. «Атлетик» очень зол после последних матчей, есть вероятность того, что клуб выместит всю злобу на «Алавесе».