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«Атлетико» — «Леванте». Прогноз на матч чемпионата Испании (20.02.2021)

вчера, 03:51

«Атлетико» сыграет против «Леванте» в рамках 24-го тура испанской Примеры. В нынешнем сезоне у «матрасников» потрясающая форма, команда стремится завоевать долгожданное чемпионство. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.017.14
Fonbet Live! 60.00 6.20 1.14
Мелбет 1.43 4.60 8.69
Лига ставок 1.49 4.40 8.00
Pin-up 1.46 4.20 9.10
BetBoom 1.45 4.18 9.07

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Атлетико» и предлагают поставить на них с коэффициентом 1.56. На ничейный исход можно сделать ставку с котировкой 4.00, победа «Леванте» оценивается в 7.00.

Форма команд

«Атлетико» — лидер чемпионата Испании, у клуба 55 очков в активе и 17 выигранных матчей из 22. Лишь раз в этом сезоне «матрасники» проиграли, еще четыре поединка завершились вничью. Переход Луиса Суареса из «Барселоны» стал серьёзнейшим усилением атаки мадридцев. У «Атлетико» 45 забитых мячей и 14 пропущенных голов. Клуб мчится к чемпионству и хочет обыграть «Леванте» в ближайшем матче.

«Леванте» находится на 11-й строчке в таблице и имеет в активе 28 баллов. В нынешнем сезоне клуб из Валенсии не готов сражаться за место в еврокубках. Команда забила 32 мяча и пропустила 33 гола. «Леванте» выиграл лишь 6 из 22 поединков в рамках Примеры. Этот клуб не является достойным соперником для «матрасников», но у него всё равно есть шансы на то, чтобы отобрать очки.

Информация для ставок

  • «Атлетико» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Леванте» не может победить три матча подряд
  • «Атлетико» забивал и пропускал в каждом из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры рекомендуют поставить на тотал голов больше 1.5 в первом тайме с коэффициентом 2.65. Также можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют за 2.00.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Бавария».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.574.017.14
Fonbet Live! 60.00 6.20 1.14
Мелбет 1.43 4.60 8.69
Лига ставок 1.49 4.40 8.00
Pin-up 1.46 4.20 9.10
BetBoom 1.45 4.18 9.07
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STVA 1
STVA 1
вчера в 03:55
Хозяева не должны испытать проблем
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