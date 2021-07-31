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«Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (01.08.2021)

вчера, 16:23

1 августа 2021 года «Атлетико Минейро» сыграет против «Атлетико Паранаэнсе» в рамках очередного тура чемпионата Бразилии по футболу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.663.785.82
Фонбет 1.67 3.65 5.60
Мелбет 1.70 3.84 6.00
1XBET 1.70 3.84 6.00

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Атлетико Минейро». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65, а на победу «Атлетико Паранаэнсе» по 5.60.

Форма команд

«Атлетико Минейро» — один из фаворитов в борьбе за чемпионские медали. Команда, которая в прошлом туре подралась на поле со своими оппонентами, находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Клуб выиграл девять поединков, один раз сыграл вничью и проиграл в трех матчах. У клуба в активе 19 забитых и десять пропущенных мячей. В последних матчах «Минейро» выглядит очень хорошо, клуб находится в прекрасной форме и знает, что нужно делать. Эта команда является фаворитом грядущего противостояния.

«Атлетико Паранаэнсе» набрал 23 балла и находится на пятой строчке в турнирной таблице. У клуба в активе семь побед, две ничьих и три поражения. Клуб забил 21 мяч и пропустил 13 голов. В последних матчах «Атлетико» выглядит очень даже неплохо. Команда находится в хорошей форме и часто побеждает. Однако в противостоянии с «Минейро» у этого клуба будет очень мало шансов, так как команда плохо играет в поединках против более сильных оппонентов.

Информация для ставок

● «Минейро» забил девять голов в последних пяти матчах
● «Атлетико Минейро» не проигрывает девять поединков подряд
● «Паранаэнсе» выиграл три поединка кряду

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.20.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.65 1.71 2.20
Мелбет 1.77 2.22
1XBET 1.77 2.22
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