«Атлетико Минейро» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (01.08.2021)

1 августа 2021 года «Атлетико Минейро» сыграет против «Атлетико Паранаэнсе» в рамках очередного тура чемпионата Бразилии по футболу.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Атлетико Минейро». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.65, а на победу «Атлетико Паранаэнсе» по 5.60.
Форма команд
«Атлетико Минейро» — один из фаворитов в борьбе за чемпионские медали. Команда, которая в прошлом туре подралась на поле со своими оппонентами, находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Бразилии. Клуб выиграл девять поединков, один раз сыграл вничью и проиграл в трех матчах. У клуба в активе 19 забитых и десять пропущенных мячей. В последних матчах «Минейро» выглядит очень хорошо, клуб находится в прекрасной форме и знает, что нужно делать. Эта команда является фаворитом грядущего противостояния.
«Атлетико Паранаэнсе» набрал 23 балла и находится на пятой строчке в турнирной таблице. У клуба в активе семь побед, две ничьих и три поражения. Клуб забил 21 мяч и пропустил 13 голов. В последних матчах «Атлетико» выглядит очень даже неплохо. Команда находится в хорошей форме и часто побеждает. Однако в противостоянии с «Минейро» у этого клуба будет очень мало шансов, так как команда плохо играет в поединках против более сильных оппонентов.
Информация для ставок
● «Минейро» забил девять голов в последних пяти матчах
● «Атлетико Минейро» не проигрывает девять поединков подряд
● «Паранаэнсе» выиграл три поединка кряду
Прогноз
Актуальная ставка на поединок — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.20.