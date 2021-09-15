«Атлетико» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (15.09.2021)

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вчера, 14:54

Лига чемпионов взяла свой старт, и одним из самых интересных противостояний второго игрового дня станет матч в Мадриде, где «Атлетико» примет «Порту». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.6. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.57, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 7.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.15. Букмекеры больше верят в ТМ 2.5 и дают его по коэффициенту 1.7. Ставка на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Атлетико» первую игру нового сезона Лиги чемпионов проведет на домашней арене. Победить и взять три очка — главная задача подопечных Диего Симеоне в этой встрече. Коллектив неплохо вошел в сезон, набрав за четыре тура 10 очков. В минувших поединках был обыгран каталонский «Эспаньол» (2:1), а также расписана голевая ничья с «Вильярреалом» (2:2).

«Порту» также неплохо стартовал в своем чемпионате и после пяти сыгранных матчей находится на третьей строчке с 11 набранными балами. В прошлом туре расписали ничью со «Спортингом» (1:1), а туром ранее была обыграна «Арока» (3:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Атлетико» составляет четыре поединка

«Порту» не проигрывает с апреля месяца и серия насчитывает уже 19 матчей

«Атлетико» забивает дома в девяти играх подряд

В 15 последних встречах с участием «Порту» было забито минимум два гола

Прогноз

Обе команды в хорошем тонусе и игровой форме. Конечно, «матрасники» являются фаворитами и должны брать игру под свой контроль, но португальский клуб точно не станет легкой добычей. Верим в голы и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2.