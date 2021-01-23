«Атлетико» — «Валенсия». Прогноз на матч Ла Лиги (24.01.2021)

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23 января 2021, 22:37

«Атлетико» 24 января принимает на своем стадионе «Валенсию». Букмекеры БК Бетсити предлагают изучить ставки на встречу двух команд.

Ставки букмекеров

«Атлетико» является главным фаворитом этого противостояния, но также букмекеры рассматривают и ничейный исход, который оценили коэффициентом 4.60. Команда из столицы Испании показывает неплохой футбол в нынешнем сезоне и уже завершила первый круг чемпионата как победитель. Это хороший задел на то, чтобы стать чемпионом в нынешнем сезоне.

Форма команд

«Атлетико» в прекрасной форме. Клуб находится на первой строчке в таблице с 44 баллами в активе, сыграв на два тура меньше, чем многие команды. Команда Диего Симеоне избавилась от Кубка Испании, вылетев от представителя третьего дивизиона в лице «Корнельи», теперь «Атлетико» полностью сосредоточен на Примере. Свой последний поединок команда выиграла со счетом 2:1.

«Валенсия» ужасна в нынешнем сезоне. Команда находится на 14-й строчке в турнирной таблице, и имеет все шансы упасть на самое дно. Сейчас у клуба 20 пунктов в активе. Такая плохая форма связана с продажей лидеров, например, «лос чес» избавились от своего капитана Дани Парехо. Свой последний матч команда сыграла вничью со счетом 1:1.

Информация для ставок

«Валенсия» одержала лишь одну победу в пяти прошлых матчах чемпионата

«Атлетико» идет на серии из 6 побед подряд в Примере

«Атлетико» пропустил семь мячей в текущем сезоне — лучший результат среди всех команд Примеры

Прогноз

Несмотря на то, что «Атлетико Мадрид» стал забивать больше, знаменитый «сухой» стиль команды никуда не ушел.

Букмекеры БК Бетсити рекомендуют поставить на первый гол в первом тайме от «Атлетико» с коэффициентом 1.82. Скорее всего, этот забитый мяч может стать последним в матче.