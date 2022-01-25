ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Австралия – Вьетнам. Прогноз матча квалификации на чемпионат Мира 2022 (27.01.2022)

вчера, 14:30

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются австралийцы. Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.15. Победа сборной Вьетнама оценивается по 22, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1XBET 1.14 7.80 20.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.88. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.41.

Форма команд

Сборная Вьетнама является абсолютным аутсайдером турнира и не имеет шансов на проход дальше. Коллектив проиграл все матчи и предстоящий поединок с мотивированной Австралией вряд ли обещает быть успешным. В двух последних матчах квалификации на ЧМ 2022 команда Вьетнама проиграла оба матча на своем поле с минимальным счетом (0:1) сборным Саудовской Аравии и Японии.

Австралия борется за путевки на чемпионат мира и имеет неплохие шансы попасть на турнир. Перед стартом очередного тура команда занимает третью позицию с набранными 11 очками. Отрыв от лидера Саудовской Аравии составляет пять баллов, а от Японии всего один, что говорит о том, что борьба за путевки будет продолжаться до последнего тура. В прошлой игре Австралия сыграла вничью с Китаем (1:1), а ранее разошелся миром с Саудовской Аравией (0:0).

Информация для ставок

  • Австралия выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Семь из десяти выездных поединков Вьетнама завершились исходом «обе забьют»
  • В матче первого круга между сборными минимальную победу одержала Австралия (1:0).
  • Шесть из восьми последних матчей Вьетнама завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сборная Австралии на своем стадионе в матче с аутсайдером имеет отличный шанс сократить отставание от прямых конкурентов. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-2) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.89.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.85
1XBET 2.40 1.53
Все комментарии
j92ax4zx9t3d
j92ax4zx9t3d
вчера в 20:40
Австралия одержит победу.
Gahi
Gahi
вчера в 19:43
Победа команды Австралии с Азиатской форой (-1.5) в этом матче. Удачи
as9br7fj3626
as9br7fj3626
вчера в 16:19
Австралия выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100