«Аякс» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги чемпионов (09.12.2020)

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вчера, 06:32

«Аякс» и «Аталанта» сыграют в заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот матч.

Ставки букмекеров

В поединке, который состоится на стадионе имени Йохана Кройфа, аналитики букмекерской конторы Фонбет умеренным фаворитом считают хозяев. Сделать ставку на победу «Аякса» можно с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а победа «Аталанты» идет за 2.80.

Линия БК также двигается в пользу того, что поединок в Амстердаме будет результативным. Заключить пари на ТБ (2,5) можно с коэффициентом 1.45, ТМ (2,5) – 2.75.

Форма команд

«Аякс» идет на третьем месте в квартете Лиги чемпионов, уступая «Аталанте» на один зачетный пункт. В прошлом туре нидерландский клуб уступил в гостях «Ливерпулю» с минимальным счетом (0:1). Затем подопечные Эрика тен Хага неудачно сыграли в чемпионате Голландии, где дома потерпели поражение от «Твенте» (1:2).

«Аталанта» не смогла дома одолеть «Мидтьюлланд» (1:1), чем существенно усложнила задачу выхода в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы ее выполнить, итальянской команде необходимо не проиграть в Амстердаме. В очередном туре итальянской Серии А клуб из Бергамо должен был сыграть в гостях против «Удинезе», но матч был отменен из-за несоответствия газона.

Информация для ставок

«Аякс» выиграл три из пяти предыдущих матчей на своем стадионе

«Аталанта» не проигрывала в четырех последних выездных поединках – три ничьи и одна победа

В трех из пяти последних домашних матчей «Аякса» случался обмен голами

Первая встреча соперников в Италии завершилась вничью 2:2

Прогноз

«Аякс» устроит только победа в предстоящем матче. Поэтому от хозяев стоит ожидать активных действий в атаке с первых минут встречи. Таким образом, у «Аталанты» появятся свободные зоны для проведения контратак, которыми команда Джан Пьеро Гасперини умело распоряжается.

Предлагаем взять ставку с условием, что обе команды забьют голы. За такой исход букмекерская компания Фонбет предлагает коэффициент 1.45.