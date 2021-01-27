«Аякс» — «Виллем II»: прогноз на матч Эредивизие (28.01.2021)

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27 января 2021, 11:45

«Аякс» принимает на своем стадионе «Виллем II».

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом данного поединка является «Аякс». Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку тотал голов в матче больше 3,5 с коэффициентом 1.62. «Аякс» много забивает в нынешнем сезоне, а у «Виллема» крайне мало шансов даже не на то, чтобы набрать очки, но и на забитый гол.

Форма команд

«Аякс» в потрясающей форме. Клуб мчится за очередным чемпионством, у команды в активе 44 пункта. Свой последний матч команда выиграла со счетом 2:1. Сейчас клуб из Амстердама планирует расстаться с одной из своих звезд — Квинси Промесом, который может уйти в «Спартак», но даже это не сможет изменить расклад сил в чемпионате Голландии.

«Виллем II» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице и имеет в активе 10 пунктов. Свой последний матч клуб проиграл со счетом 1:3. Нынешнее положение команды в турнирной таблице говорит о многом. Клуб не способен бороться даже за выживание и, скорее всего, покинет высший дивизион в этом году.

Информация для ставок

● Гости не выиграли ни одного из последних пяти матчей

● Беспроигрышная серия «Аякса» насчитывает уже более пяти матчей

● «Аякс» забил в этом сезоне 60 голов — лучший показатель в лиге

Прогноз

Букмекеры советуют поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.85. «Аякс» очень силен в этом сезоне и забивает неприлично много. Гости не могут рассчитывать на многое, но, вполне возможно, забитый мяч у них в этом поединке все же будет.