ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Аякс» — «Виллем II»: прогноз на матч Эредивизие (28.01.2021)

27 января 2021, 11:45

«Аякс» принимает на своем стадионе «Виллем II».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.1011.0823.94
Fonbet Live! 1.03 15.00 100.00
Лига ставок 1.08 10.00 21.00

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом данного поединка является «Аякс». Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку тотал голов в матче больше 3,5 с коэффициентом 1.62. «Аякс» много забивает в нынешнем сезоне, а у «Виллема» крайне мало шансов даже не на то, чтобы набрать очки, но и на забитый гол.

Форма команд

«Аякс» в потрясающей форме. Клуб мчится за очередным чемпионством, у команды в активе 44 пункта. Свой последний матч команда выиграла со счетом 2:1. Сейчас клуб из Амстердама планирует расстаться с одной из своих звезд — Квинси Промесом, который может уйти в «Спартак», но даже это не сможет изменить расклад сил в чемпионате Голландии.

«Виллем II» занимает 17-ю строчку в турнирной таблице и имеет в активе 10 пунктов. Свой последний матч клуб проиграл со счетом 1:3. Нынешнее положение команды в турнирной таблице говорит о многом. Клуб не способен бороться даже за выживание и, скорее всего, покинет высший дивизион в этом году.

Информация для ставок

● Гости не выиграли ни одного из последних пяти матчей
● Беспроигрышная серия «Аякса» насчитывает уже более пяти матчей
● «Аякс» забил в этом сезоне 60 голов — лучший показатель в лиге

Прогноз

Букмекеры советуют поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.85. «Аякс» очень силен в этом сезоне и забивает неприлично много. Гости не могут рассчитывать на многое, но, вполне возможно, забитый мяч у них в этом поединке все же будет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.1011.0823.94
Fonbet Live! 1.03 15.00 100.00
Лига ставок 1.08 10.00 21.00
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
27 января в 14:37
Аякс может себе позволить сыграть в пол ноги...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100