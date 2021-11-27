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«Айнтрахт» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (28.11.2021)

27 ноября 2021, 13:45

В 13-м туре чемпионата Германии «Унион» приедет в гости к одному из середняков нынешнего сезона «Айнтрахту». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Айнтрахт
Унион
2 : 1
завершен
28 ноября 2021, 17:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.393.593.07
Мелбет 2.23 3.36 3.51
1XBET 2.58 3.30 3.07
BetBoom 2.37 3.24 3.20

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.37. В случае победы «Униона» зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.93 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.74.

Форма команд

«Айнтрахт» после серии неудач смог собраться с силами и набрать максимальное количество очков в двух предыдущих поединках. Коллектив идет в чемпионате только на 11-м месте с 15 очками, что очень непривычно видеть, учитывая выступления клуба в прошлом сезоне. В прошлой игре Бундеслиги «Айнтрахт» обыграл «Фрайбург» (2:0), а ранее оказался сильнее «Гройтер Фюрт» (2:1).

«Унион» несколько дней назад одержал важную победу в Лиге конференций и сохранил шансы на выход в плей-офф. В чемпионате Германии коллектив показывает достойное выступление и идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 20 пунктов. В последних пяти встречах клуб набрал восемь очков, что является неплохим результатом для столичной команды. Последние две встречи «Униона» в чемпионате Германии завершились победой над «Гертой» (2:0) и ничьей с «Кельном» (2:2).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» проиграл всего два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Унион» уступил в четырех поединках
  • Девять из десяти поединков «Айнтрахта» завершились исходом «обе забьют»
  • «Унион» проиграл четыре из шести последних встреч с «Айнтрахтом»
  • Семь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Айнтрахт» является очень неудобным соперником для «Униона». Команда из Франкфурта набрала неплохой ход и является закономерным фаворитом матча. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.37.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.47 1.95 1.95 1.53 2.67
Мелбет 1.83 2.09
1XBET 1.69 2.30
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Все комментарии
Gahi
Gahi
27 ноября в 21:08
Победа команды "Айнтрахт" в этом матче. Удачи
3f86wjbqvkh4
3f86wjbqvkh4
27 ноября в 15:00
Футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт) выиграет матч.
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