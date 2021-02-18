«Айнтрахт» Брауншвейг — «Ян Регенсбург». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.02.2021)

1613641346

18 февраля 2021, 12:42

22-й тур второй по силе лиги Германии подарит нам противостояние середняка турнирной таблицы против аутсайдера чемпионата. «Айнтрахт Б» принимает «Регенсбург». Матч состоится 19 февраля. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры Мелбет отдают гостям с коэффициентом 2.5. Победа «Айнтрахта» из Брауншвейга будет стоить 3.05, ничью можно поставить за 3.1. Коэффициент на ставку «обе забьют» составил 1.79.

Вероятность низового матча составляет 1.73 (ТМ 2,5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2,5) оценивается в 2.11.

Форма команд

«Айнтрахт Б» продолжает находиться в зоне вылета. Команда за последнее время проиграла четыре матча и только один раз им улыбнулась удача – победа над «Хайденхаймом» (1:0). Отставание от спасительного 15-го места составляет пять очков. Последними двумя матчами «Айнтрахта Б» стали поражения от «Бохума» (0:2) и «Ганновера» (1:2).

«Ян Регенсбург» сделал выводы после неутешительных результатов, которые клуб показывал месяцем ранее. Сейчас команда продлила свою серию без поражений и старается брать очки в каждом матче. В прошлых двух турах «Регенсбург» набрал два очка, сыграв вничью с «Фортуной» из Дюссельдорфа (1:1) и «Карлсруэ» (0:0).

Информация для ставок

Последние три матча «Регенсбурга» в чемпионате закончились ничейными результатами

«Айнтрахт Б» выиграл всего один из последних десяти матчей во второй Бундеслиге

«Айнтрахт Б» выиграл последние четыре матча на своем поле у «Регенсбурга»

Прогноз

«Айнтрахт» из Брауншвейга, несмотря на хорошую домашнюю статистику против «Регенсбурга», находится в плохой физической форме и демонстрирует неутешительные результаты. Предположим, что победителями в этой паре станут гости. Сделать ставку на «Регенсбург» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.5.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Эрцгебирге» — «Бохум».