ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыНидерланды. Эредивизие 2021/2022

«АЗ Алкмар» — «Фортуна». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (02.12.2021)

вчера, 14:43

2 декабря состоится поединок АЗ — «Фортуна». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Высшей лиги Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.286.0611.13
Фонбет 1.27 5.80 11.00
Мелбет 1.28 5.95 10.50

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — АЗ. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.28. Ничейный исход оценивается в 5.60, а победа гостей в 10.50.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.05.

Форма команд

АЗ в нынешнем сезоне Высшей лиги Нидерландов идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского коллектива 17 баллов. В последних поединках АЗ сыграл вничью с «Витессом» и «Неймегеном», а также проиграл «Фейеноорду».

«Фортуна» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба девять баллов. В последних матчах «Фортуна» не может похвастаться хорошими результатами, у команды было поражение от «Гронингена», а также неудачи с «Хераклесом» и ПСВ.

Информация для ставок

  • «Фортуна» проиграла четыре матча подряд
  • АЗ не побеждает четыре игры кряду
  • У «Фортуны» 11 пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 4.5 по коэффициенту 4.15. В Высшем дивизионе Нидерландов всегда забивают много голов, даже если это матч с участием средних клубов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.55 1.55 2.00 1.91
Мелбет 2.46 1.52
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:42
Победа команды АЗ Алкмар с Европейским гандикапом (0:1). Удачи
8ygfeude6nh4
8ygfeude6nh4
вчера в 20:11
Футбольный клуб «АЗ Алкмар» выиграет матч.
89ntjxmzfcgu
89ntjxmzfcgu
вчера в 15:10
Футбольный клуб АЗ Алкмар одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100