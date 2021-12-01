«АЗ Алкмар» — «Фортуна». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (02.12.2021)

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вчера, 14:43

2 декабря состоится поединок АЗ — «Фортуна». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Высшей лиги Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — АЗ . Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.28. Ничейный исход оценивается в 5.60, а победа гостей в 10.50.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.05.

Форма команд

АЗ в нынешнем сезоне Высшей лиги Нидерландов идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского коллектива 17 баллов. В последних поединках АЗ сыграл вничью с «Витессом» и «Неймегеном», а также проиграл «Фейеноорду».

«Фортуна» идет на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба девять баллов. В последних матчах «Фортуна» не может похвастаться хорошими результатами, у команды было поражение от «Гронингена», а также неудачи с «Хераклесом» и ПСВ .

Информация для ставок

«Фортуна» проиграла четыре матча подряд

АЗ не побеждает четыре игры кряду

не побеждает четыре игры кряду У «Фортуны» 11 пропущенных голов в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 4.5 по коэффициенту 4.15. В Высшем дивизионе Нидерландов всегда забивают много голов, даже если это матч с участием средних клубов.