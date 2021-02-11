«Барнсли» — «Челси». Прогноз на матч Кубка Англии (11.02.2021)

«Челси» в рамках 5-го круга Кубка Англии сыграет на выезде с «Барнсли». Не так давно на тренерском мостике «Челси» произошли изменения, команду возглавил Томас Тухель, который уже привил клубу свой стиль. БК Фонбет представила котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что в этом поединке победа будет за «Челси», и рекомендуют ставить на лондонцев с коэффициентом 1.33. Ничейный исход оценивается в 5.75, а победа «Барнсли» — в 8.75.
Форма команд
«Барнсли» выступает в английском Чемпионшипе. В нынешнем сезоне клуб занимает 13-ю строчку, в активе у команды 36 очков. Свои последние матчи «Барнсли» проводит не самым лучшим образом, у клуба две ничьи и три поражения. Клуб пропустил 34 гола, что также не является хорошим показателем. Всё идет к тому, что для «Челси» этот матч окажется легкой прогулкой.
«Челси» находится на пятой строчке АПЛ. У команды Томаса Тухеля 39 пунктов. Клуб покинул Фрэнк Лэмпард, который не оправдал ожиданий и провалил трансферное окно. Тренеру купили футболистов, о которых он просил, но внёс серьёзные коррективы в игру, сделав упор на владение мячом и короткие передачи. В последних матчах «синие» показывают весьма солидный футбол.
Информация для ставок
- «Челси» не проигрывает пять матчей кряду во всех турнирах
- Лучшим бомбардиром «Челси» этого сезона является Тэмми Абрахам, он забил всего шесть мячей
- «Барнсли» пропускал в четырех из последних пяти матчей
Прогноз
Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке «обе забьют» с коэффициентом 1.87. «Челси» всё еще не слишком надёжно действует в обороне и вполне может пропустить в кубковом матче с «Барнсли».
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