«Барнсли» — «Челси». Прогноз на матч Кубка Англии (11.02.2021)

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сегодня, 01:59

«Челси» в рамках 5-го круга Кубка Англии сыграет на выезде с «Барнсли». Не так давно на тренерском мостике «Челси» произошли изменения, команду возглавил Томас Тухель, который уже привил клубу свой стиль. БК Фонбет представила котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что в этом поединке победа будет за «Челси», и рекомендуют ставить на лондонцев с коэффициентом 1.33. Ничейный исход оценивается в 5.75, а победа «Барнсли» — в 8.75.

Форма команд

«Барнсли» выступает в английском Чемпионшипе. В нынешнем сезоне клуб занимает 13-ю строчку, в активе у команды 36 очков. Свои последние матчи «Барнсли» проводит не самым лучшим образом, у клуба две ничьи и три поражения. Клуб пропустил 34 гола, что также не является хорошим показателем. Всё идет к тому, что для «Челси» этот матч окажется легкой прогулкой.

«Челси» находится на пятой строчке АПЛ . У команды Томаса Тухеля 39 пунктов. Клуб покинул Фрэнк Лэмпард, который не оправдал ожиданий и провалил трансферное окно. Тренеру купили футболистов, о которых он просил, но внёс серьёзные коррективы в игру, сделав упор на владение мячом и короткие передачи. В последних матчах «синие» показывают весьма солидный футбол.

Информация для ставок

«Челси» не проигрывает пять матчей кряду во всех турнирах

Лучшим бомбардиром «Челси» этого сезона является Тэмми Абрахам, он забил всего шесть мячей

«Барнсли» пропускал в четырех из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры рекомендуют присмотреться к ставке «обе забьют» с коэффициентом 1.87. «Челси» всё еще не слишком надёжно действует в обороне и вполне может пропустить в кубковом матче с «Барнсли».

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Леванте».