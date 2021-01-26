«Барнсли» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.01.2021)

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26 января 2021, 11:13

В рамках 19-го тура Чемпионшипа в гости к «Барнсли» приезжает главный неудачник последнего месяца «Кардифф». Матч состоится 27 января, а мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Барнсли» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается в 2.50. На успех «Кардиффа» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3.00, в то время как ничья идет за 3.10.

Тотал больше 2,5 мячей на эту встречу можно взять за 2.23. Коэффициент на ТМ 2,5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.66.

Форма команд

«Кардифф» проводит очень плохой отрезок чемпионата. Последний раз команда выигрывала еще 16 декабря в матче с «Бирмингемом» (3:2). Руководство очень недовольно результатами, ведь перед коллективом были поставлены совсем другие цели. В последних матчах «Кардифф» также уступил КПР (0:1) и «Норвичу» (1:2). Если не вносить изменения в игру команды, коллектив не сможет выйти из кризиса.

«Барнсли» опережает своего соперника всего на 5 очков и тоже переживает не самые лучше времена. Последние три матча команды заканчивались обидными поражениями от «Уотфорда» (0:1), «Суонси» (0:2) и «Норвича» (0:1).

Информация для ставок

«Барнсли» не может забить уже три матча подряд

«Кардифф» терпит поражения последние шесть матчей в Чемпионшипе

Последние пять встреч между командами закончились победами «Кардиффа»

Пять из семи матчей «Кардиффа» за последнее время заканчивались исходом ТМ 2,5

Прогноз

Во встрече двух неудачников последних туров Чемпионшипа достаточно тяжело определить фаворита. Исходя из статистики, можем предположить, что победу в этом противостоянии одержит «Кардифф».

Сделать ставку на данное событие можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.5.

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