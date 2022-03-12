«Барселона» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.03.2022)

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сегодня, 15:28

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех «Осасуны» можно по 9.5. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 5.1.

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.15.

Форма команд

«Барселона» провела тяжелый поединок Лиги Европы с «Галатасараем» и не смогла добиться победы (0:0). Тем не менее, команда набрала хороший ход в чемпионате и уже вышла на четвертое место с 48 очками, отставая от ближайшего соперника на три очка, при этом сыграв на две игры меньше. В двух последних матчах чемпионата «Барселона» обыграла «Эльче» (2:1) и разгромила «Атлетик» (4:0).

«Осасуна» в этом сезоне является крепким середняком турнирной таблицы чемпионата Испании и находится на безопасном расстоянии от зоны вылета. Коллектив занимает 11 место и имеет в своем активе 35 очков, отставая от еврокубков на целых девять пунктов, что отыграть было бы очень сложно. В прошлом туре «Осасуна» минимально обыграла на своем поле «Вильярреал» (1:0), а ранее уступила «Реалу» Сосьедад (0:1).

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает девять матчей подряд во всех турнирах

Десять последних матчей «Осасуны» завершились исходом «обе забьют — нет»

Семь из восьми последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла шесть из десяти последних поединков с «Осасуной»

Прогноз

«Барселона» набрала хороший ход и на своем поле обязана обыгрывать соперника, чтобы претендовать на более высокие места. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.