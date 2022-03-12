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«Барселона» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.03.2022)

сегодня, 15:28
Барселона

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.33. Поверить в успех «Осасуны» можно по 9.5. На ничью в матче можно поставить по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.365.299.88
Фонбет 1.35 5.00 9.50
Мелбет 1.35 5.45 10.50
1XBET 1.35 5.45 10.50
BetBoom 1.35 5.23 9.77

Также в букмекерской конторе Фонбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.15.

Форма команд

«Барселона» провела тяжелый поединок Лиги Европы с «Галатасараем» и не смогла добиться победы (0:0). Тем не менее, команда набрала хороший ход в чемпионате и уже вышла на четвертое место с 48 очками, отставая от ближайшего соперника на три очка, при этом сыграв на две игры меньше. В двух последних матчах чемпионата «Барселона» обыграла «Эльче» (2:1) и разгромила «Атлетик» (4:0).

«Осасуна» в этом сезоне является крепким середняком турнирной таблицы чемпионата Испании и находится на безопасном расстоянии от зоны вылета. Коллектив занимает 11 место и имеет в своем активе 35 очков, отставая от еврокубков на целых девять пунктов, что отыграть было бы очень сложно. В прошлом туре «Осасуна» минимально обыграла на своем поле «Вильярреал» (1:0), а ранее уступила «Реалу» Сосьедад (0:1).

Информация для ставок

  • «Барселона» не проигрывает девять матчей подряд во всех турнирах
  • Десять последних матчей «Осасуны» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Семь из восьми последних поединков между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Барселона» выиграла шесть из десяти последних поединков с «Осасуной»

Прогноз

«Барселона» набрала хороший ход и на своем поле обязана обыгрывать соперника, чтобы претендовать на более высокие места. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.55 1.33 2.24 1.71 1.74 2.21
Фонбет 2.15 1.70
Мелбет 2.25 1.75
1XBET 2.25 1.75
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:34
В первом круге в Осасуне была боевая ничья 2-2, тогда как дома все-таки Барселона должна брать свое. Хави постепенно налаживает игру и результаты команды становятся стабильнее, лазарет пустеет, увеличивается глубина состава, так что каталонцы могут себе позволить спокойно играть на 2 фронта. Думаю, что как и с Галатасараем сине-гранатовые упрутся в оборонительные построения гостей, но на сей раз основа будет играть с первых минут, так что победа фаворита через ни тут смотрится против прагматичного соперника....
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