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«Барселона» Гуаякиль – «Сантос». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (27.05.2021)

сегодня, 17:26

27 мая в Кубке Либертадорес очную встречу проведут эквадорская «Барселона» Гуаякиль и бразильский «Сантос». Прогноз и предложения букмекеров по ставкам на этот матч представлены в нашем анонсе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.343.38
Фонбет 2.00 3.55 3.70

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом в этом противостоянии считаются хозяева поля. Букмекерская компания Бетсити принимает ставки на победу «Барселоны» по коэффициенту 2.20. На ничью можно поставить по котировке 3.40, а гостевая победа «Сантоса» оценивается в 3.26.

Также букмекер считает, что предстоящий поединок в Эквадоре завершится в «низовом» формате. Ставки на ТМ(2,5) идут в линии с отметкой 1.80, ТБ(2,5) – 2.09.

Форма команд

«Барселона» ударно начала групповую стадию Кубка Либертадорес, одержав три победы подряд. Эти результаты в совокупности с ничьей против «Бока Хуниорс» в прошлом туре (0:0) позволили коллективу из Эквадора досрочно выйти в раунд плей-офф турнира.

«Сантос» откровенно не впечатляет в главном клубном турнире Южной Америки. В пассиве бразильского коллектива три поражения и только две победы, которые удалось взять в играх со «Стронгестом» (5:0) и «Бока Хуниорс» (1:0). В прошлом туре группы «черно-белые» уступили в гостях «Стронгесту» (1:2), существенно усложнив себе задачу пройти в плей-офф.

Информация для ставок

  • «Барселона» не проигрывала в 18 прошлых матчах на своем поле – 13 побед и 5 ничьих
  • «Сантос» не побеждал в 6 предыдущих гостевых поединках – одна ничья и пять поражений
  • В 4 последних очных встречах команд сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

«Сантос», который сейчас регулярно проваливается в гостевых играх, вряд ли может претендовать на максимальный результат в этом противостоянии. «Барселона» очень успешно проводит матчи на своем поле, где команда длительное время не уступает. Учитывая это, предлагаем присмотреться к ставке на победу хозяев с учетом форы (0), которая в линии букмекерской конторы Бетсити идет по коэффициенту 1.62.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Стронгест».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.54 1.77 2.05
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:46
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Барселона» (Гуаякиль)
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