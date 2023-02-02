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«Барселона» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.02.2023)

вчера, 20:26
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Выбрать победителем «Севилью» можно по коэффициенту 9, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.1.

Испания. Примера 2022/2023
Барселона
Севилья
ВыигрышВыигрышВыигрышВыигрышНичья
- : -
05 февраля 2023, 23:00
воскресенье
ВыигрышВыигрышПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.355.599.41
1XBET 1.37 5.45 9.80

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.15.

Форма команд

«Барселона» идет практически без потерь в Ла Лиге и только увеличивает свое преимущество над «Реалом», опережая его уже на восемь пунктов, при этом сыграв на одну игру больше. В активе команды 50 очков и «сине-гранатовые» не должны останавливаться если рассчитывают отобрать у главного конкурента чемпионство. В прошлом туре «Барселона» обыграла на выезде «Бетис» (2:1), а ранее минимально одолела «Жирону» (0:1).

«Севилья» стала чаще побеждать, что вселяет надежду в болельщиков этого титулованного клуба. Команда занимает на данный момент уже 13 место с 21 набранным баллом и понемногу приходит в себя, отдаляясь от зоны вылета. В выездном матче с лидером Ла Лиги будет очень непросто, однако при хорошей обороне и грамотных контратаках, гости смогли бы создать проблемы подопечным Хави. В прошлом туре «Севилья» крупно обыграла «Эльче» (3:0), а ранее уступила «Осасуне» в кубке Испании в дополнительное время (1:2).

Информация для ставок

  • «Барселона» выиграла девять последних матчей подряд во всех турнирах
  • «Севилья» забивает на выезде уже 14 поединков подряд во всех турнирах
  • «Барселона» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Севильи»
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Барселона» обязана побеждать и сохранять свое преимущество над «Реалом», ведь «Севилья» все еще выглядит нестабильно. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.89 1.29 2.37 1.65 1.86 2.05
1XBET 2.12 1.66
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:37
Победа хозяев поля и тб 2,5 общ.
Gahi
Gahi
вчера в 22:05
Победа команды "Барселоны" и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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