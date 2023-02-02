«Барселона» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.02.2023)

1675358768

вчера, 20:26

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Выбрать победителем «Севилью» можно по коэффициенту 9, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 2.15.

Форма команд

«Барселона» идет практически без потерь в Ла Лиге и только увеличивает свое преимущество над «Реалом», опережая его уже на восемь пунктов, при этом сыграв на одну игру больше. В активе команды 50 очков и «сине-гранатовые» не должны останавливаться если рассчитывают отобрать у главного конкурента чемпионство. В прошлом туре «Барселона» обыграла на выезде «Бетис» (2:1), а ранее минимально одолела «Жирону» (0:1).

«Севилья» стала чаще побеждать, что вселяет надежду в болельщиков этого титулованного клуба. Команда занимает на данный момент уже 13 место с 21 набранным баллом и понемногу приходит в себя, отдаляясь от зоны вылета. В выездном матче с лидером Ла Лиги будет очень непросто, однако при хорошей обороне и грамотных контратаках, гости смогли бы создать проблемы подопечным Хави. В прошлом туре «Севилья» крупно обыграла «Эльче» (3:0), а ранее уступила «Осасуне» в кубке Испании в дополнительное время (1:2).

Информация для ставок

«Барселона» выиграла девять последних матчей подряд во всех турнирах

«Севилья» забивает на выезде уже 14 поединков подряд во всех турнирах

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Севильи»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Барселона» обязана побеждать и сохранять свое преимущество над «Реалом», ведь «Севилья» все еще выглядит нестабильно. Предлагаем сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.