«Барселона» — «Уэска». Прогноз на матч Ла Лиги (15.03.2021)

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вчера, 14:56

«Барселона» сыграет против «Уэски» в рамках 27-го тура испанской Примеры. Клубы встретятся 15 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают следующие ставки: победа «Барселоны» по коэффициенту 1.20, ничейный исход за 7.00 и триумф «Уэски» за 13.00.

Форма команд

«Барселона» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе каталонцев — 56 пунктов. «Сине-гранатовые» выиграли 17 поединков, пять раз сыграли вничью и проиграли в четырех матчах. В нынешнем сезоне «блаугранас» забили 57 голов и пропустили 22. В последних матчах «Барселона» очень хороша, каталонцы продолжают гонку за «Атлетико» и «Реалом». В случае их победы отрыв «Атлетико» сократится до четырех баллов.

«Уэска» идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице. В активе команды 20 пунктов. В нынешнем сезоне «Уэска» выиграла три поединка, 11 раз сыграла вничью и проиграла в 12 матчах. Клуб забил 25 голов и пропустил 40. В последних матчах «Уэска» выглядит очень плохо, клуб регулярно теряет очки и уже готовится к вылету в Сегунду.

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает в Примере вот уже 15 матчей кряду

«Уэска» пропустила десять мячей в последних пяти матчах

«Барселона» забила 13 мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «тотал голов больше 3,5» по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на то, что только «Барселона» забьет в этом матче — коэффициент 2.00.

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