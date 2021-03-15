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«Барселона» — «Уэска». Прогноз на матч Ла Лиги (15.03.2021)

вчера, 14:56

«Барселона» сыграет против «Уэски» в рамках 27-го тура испанской Примеры. Клубы встретятся 15 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 3.68 1.30

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают следующие ставки: победа «Барселоны» по коэффициенту 1.20, ничейный исход за 7.00 и триумф «Уэски» за 13.00.

Форма команд

«Барселона» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе каталонцев — 56 пунктов. «Сине-гранатовые» выиграли 17 поединков, пять раз сыграли вничью и проиграли в четырех матчах. В нынешнем сезоне «блаугранас» забили 57 голов и пропустили 22. В последних матчах «Барселона» очень хороша, каталонцы продолжают гонку за «Атлетико» и «Реалом». В случае их победы отрыв «Атлетико» сократится до четырех баллов.

«Уэска» идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице. В активе команды 20 пунктов. В нынешнем сезоне «Уэска» выиграла три поединка, 11 раз сыграла вничью и проиграла в 12 матчах. Клуб забил 25 голов и пропустил 40. В последних матчах «Уэска» выглядит очень плохо, клуб регулярно теряет очки и уже готовится к вылету в Сегунду.

Информация для ставок

  • «Барселона» не проигрывает в Примере вот уже 15 матчей кряду
  • «Уэска» пропустила десять мячей в последних пяти матчах
  • «Барселона» забила 13 мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «тотал голов больше 3,5» по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на то, что только «Барселона» забьет в этом матче — коэффициент 2.00.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Альмерия» — «Алькоркон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 3.68 1.30
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shlomo
shlomo
вчера в 15:32
Барса выиграет
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