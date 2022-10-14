«Бавария» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (16.10.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.27. Рискнуть на победу «Фрайбурга» можно по коэффициенту 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.
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завтра, 20:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.9.
Форма команд
Чемпион Германии к удивлению многих, выиграл только один поединок из пяти последних в Бундеслиге. Сейчас «Бавария» идет на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги и смогла набрать 16 очков, отставая от нынешнего соперника на два пункта. Победа в этой встрече гарантированно поднимет коллектив на одну позицию выше, что добавляет мотивации футболистам. В прошлом матче «Бавария» обыграла на выезде «Викторию Пльзень» в Лиге Чемпионов (4:2), а ранее разошлась миром с «Боруссией» Д в чемпионате (2:2).
«Фрайбург» проводит очередной сильный сезон и стабильно выступает не только в Бундеслиге, но и Лиге Европы, где лидирует в группе с максимальными 12 баллами за четыре тура. Кроме того, в турнирной таблице чемпионата Германии коллектив идет вторым, набрав 18 пунктов и является боеспособной единицей, способной создать проблемы чемпиону страны. В матче Лиги Европы «Фрайбург» разгромил на выезде «Нант» (4:0), а в чемпионате разошелся миром с «Гертой» (2:2).
Информация для ставок
- «Фрайбург» не знает поражений на протяжении последних 11 матчей во всех турнирах
- Четыре последних матча «Баварии» завершились тоталом больше 3.5 мячей
- Восемь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Бавария» выиграла пять из шести последних матчей с «Фрайбургом»
Прогноз
«Фрайбург» находится в хороших физических кондициях и вероятнее всего, сможет отличиться в воротах соперника. Таким образом, предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.