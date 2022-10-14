«Бавария» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (16.10.2022)

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вчера, 16:35

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.27. Рискнуть на победу «Фрайбурга» можно по коэффициенту 10.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.9.

Форма команд

Чемпион Германии к удивлению многих, выиграл только один поединок из пяти последних в Бундеслиге. Сейчас «Бавария» идет на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги и смогла набрать 16 очков, отставая от нынешнего соперника на два пункта. Победа в этой встрече гарантированно поднимет коллектив на одну позицию выше, что добавляет мотивации футболистам. В прошлом матче «Бавария» обыграла на выезде «Викторию Пльзень» в Лиге Чемпионов (4:2), а ранее разошлась миром с «Боруссией» Д в чемпионате (2:2).

«Фрайбург» проводит очередной сильный сезон и стабильно выступает не только в Бундеслиге, но и Лиге Европы, где лидирует в группе с максимальными 12 баллами за четыре тура. Кроме того, в турнирной таблице чемпионата Германии коллектив идет вторым, набрав 18 пунктов и является боеспособной единицей, способной создать проблемы чемпиону страны. В матче Лиги Европы «Фрайбург» разгромил на выезде «Нант» (4:0), а в чемпионате разошелся миром с «Гертой» (2:2).

Информация для ставок

«Фрайбург» не знает поражений на протяжении последних 11 матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Баварии» завершились тоталом больше 3.5 мячей

Восемь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла пять из шести последних матчей с «Фрайбургом»

Прогноз

«Фрайбург» находится в хороших физических кондициях и вероятнее всего, сможет отличиться в воротах соперника. Таким образом, предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.