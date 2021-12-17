«Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (17.12.2021)

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17 декабря 2021, 01:41

В 17-м туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Вольфсбург». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на его победу принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.21. Рискнуть на победу «Вольфсбурга» можно по коэффициенту 13, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.76, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.14.

Форма команд

«Бавария» находится в лучших физических кондициях за последний отрезок времени и очень много забивает. Клуб лидирует в Бундеслиге, опережая «Боруссию» из Дортмунда и «Байер». Последние два матча «Баварии» завершились победами над «Штутгартом» (5:0) и «Майнцом» (2:1).

«Вольфсбург» находится в очень сложной ситуации и имеет серию поражений из нескольких матчей. У команды ничего не получается в атаке, за последние пять встреч она забила всего четыре гола. Коллектив идет в середине турнирной таблицы с 20 набранными очками. В прошлом туре «Вольфсбург» уступил «Кельну» (2:3), а немного ранее проиграл «Штутгарту» (0:2).

Информация для ставок

«Вольфсбург» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» выиграла 12 из 15 последних поединков во всех турнирах

Мюнхенский клуб выиграл 13 из 15 встреч с «Вольфсбургом» за последнее время

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что подопечные Нагельсманна уверенно обыграют своего оппонента, отгрузив в их ворота несколько мячей. Сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.33.