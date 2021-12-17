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«Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз на матч Бундеслиги (17.12.2021)

17 декабря 2021, 01:41

В 17-м туре Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимает дома «Вольфсбург». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Германия. Бундеслига 2021/2022
Бавария
Вольфсбург
4 : 0
завершен
17 декабря 2021, 22:30
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.207.8115.04
Фонбет 1.20 8.00 15.00
Мелбет 1.19 8.78 13.20
1XBET 1.21 8.10 14.50
BetBoom 1.18 7.90 13.84

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на его победу принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.21. Рискнуть на победу «Вольфсбурга» можно по коэффициенту 13, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.7.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.76, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.14.

Форма команд

«Бавария» находится в лучших физических кондициях за последний отрезок времени и очень много забивает. Клуб лидирует в Бундеслиге, опережая «Боруссию» из Дортмунда и «Байер». Последние два матча «Баварии» завершились победами над «Штутгартом» (5:0) и «Майнцом» (2:1).

«Вольфсбург» находится в очень сложной ситуации и имеет серию поражений из нескольких матчей. У команды ничего не получается в атаке, за последние пять встреч она забила всего четыре гола. Коллектив идет в середине турнирной таблицы с 20 набранными очками. В прошлом туре «Вольфсбург» уступил «Кельну» (2:3), а немного ранее проиграл «Штутгарту» (0:2).

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Бавария» выиграла 12 из 15 последних поединков во всех турнирах
  • Мюнхенский клуб выиграл 13 из 15 встреч с «Вольфсбургом» за последнее время
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что подопечные Нагельсманна уверенно обыграют своего оппонента, отгрузив в их ворота несколько мячей. Сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.33.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.40
Мелбет 3.80 1.28
1XBET 3.48 1.33
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Gahi
Gahi
17 декабря 2021 в 01:47
Победа команды "Баварии" с Европейским гандикапом (0:2). Удачи
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