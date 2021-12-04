«Байер» — «Гройтер Фюрт». Прогноз на матч Бундеслиги (04.12.2021)

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сегодня, 01:10

В 14 туре чемпионата Германии «Гройтер Фюрт» приедет в гости к «Байеру» из Леверкузена. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.23 в букмекерской конторе Мелбет. Игроки, которые верят в победу «Гройтер Фюрт» могут поставить по коэффициенту 11.5. Коэффициент на ничью составляет 6.7.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.85, в то время как низовой исход оценивается по 1.95. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Байер» после серии неудач вновь выходит на своей прежний уровень и побеждает уже несколько матчей подряд. Команда идет на третьем месте с 24 очками и старается навязать конкуренцию двум лидерам Бундеслиги. Коллектив имеет хорошую разницу мячей (28:18) и в матче с абсолютным аутсайдером имеет хорошие шансы набрать максимум очков. Последние две встречи «Байера» в Бундеслиге завершились победами над «РБ Лейпциг» (3:1) и «Бохумом» (1:0).

«Гройтер Фюрт» определенно является худшей командой в Бундеслиге и не может составить конкуренцию другим клубам. Коллектив набрал всего одно очко в нынешнем сезоне и имеет очень плохую разницу забитых и пропущенных мячей (11:39). «Гройтер Фюрт» уже сейчас является главным претендентом на понижение в классе и изменить ситуацию будет очень сложно. В прошлом матче команда проиграла «Хоффенхайму» с теннисным счетом (3:6), а ранее была разгромлена на выезде «Боруссией» (0:4).

Информация для ставок

«Байер» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Гройтер Фюрт» проиграл 11 последних матчей подряд в Бундеслиге

Семь из десяти последних домашних матчей «Байера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Гройтер Фюрт» забивал в восьми из десяти последних матчей на выезде

Прогноз

«Байер» хорошо выступает на своем поле и имеет мотивацию для достижения результата. Тем не менее предполагаем, что и гости смогут отличиться в этом поединке. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мелбет.