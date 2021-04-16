«Байер» — «Кёльн». Прогноз на матч чемпионата Германии (17.04.2021)

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вчера, 05:03

В 29-м туре Бундеслиги «Байер» сыграет дома с «Кёльном». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Байер» явным фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 1.65. На победу «Кёльна» можно поставить по коэффициенту 5.6, ничейный исход представлен коэффициентом 3.95.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.79. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Коэффициент на исход «обе забьют» составляет 1.76.

Форма команд

«Байер» продолжает удерживать шестое место в таблице, отставая от четвертой позиции уже на девять очков. Маловероятно, что команде удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов. «Байер» играет очень нестабильно и за последние пять матчей смог набрать семь очков. В прошлом туре леверкузенский клуб сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (0:0), а до этого обыграл «Шальке» (2:1).

«Кёльн» идет на предпоследнем месте и очень давно не побеждал в Бундеслиге. Команда не может найти свою игру и рискует покинуть элитный дивизион по итогам сезона. В последних двух турах «Кёльн» проиграл «Вольфсбургу» (0:1) и «Майнцу» (2:3).

Информация для ставок

«Кёльн» не может победить восемь матчей подряд

В пяти последних домашних матчах «Байера» сыграла ставка «обе забьют»

«Байер» выиграл два последних матча у «Кёльна»

«Кёльн» проиграл четыре последних выездных матча в Бундеслиге

Прогноз

Хозяева выглядят гораздо увереннее и предпочтительнее гостей. Рекомендуем сделать ставку на победу «Байера» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.