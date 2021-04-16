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«Байер» — «Кёльн». Прогноз на матч чемпионата Германии (17.04.2021)

вчера, 05:03

В 29-м туре Бундеслиги «Байер» сыграет дома с «Кёльном». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.693.835.81
Лига Ставок 1.68 3.90 5.40
Фонбет 1.65 3.90 5.40
Мелбет 1.70 3.86 5.85
1XBET 3.40 1.45 10.00
BetBoom 1.68 3.82 5.71

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Байер» явным фаворитом поединка. Победа хозяев оценивается в 1.65. На победу «Кёльна» можно поставить по коэффициенту 5.6, ничейный исход представлен коэффициентом 3.95.

Тотал больше 2.5 мячей котируется в 1.79. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Коэффициент на исход «обе забьют» составляет 1.76.

Форма команд

«Байер» продолжает удерживать шестое место в таблице, отставая от четвертой позиции уже на девять очков. Маловероятно, что команде удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов. «Байер» играет очень нестабильно и за последние пять матчей смог набрать семь очков. В прошлом туре леверкузенский клуб сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (0:0), а до этого обыграл «Шальке» (2:1).

«Кёльн» идет на предпоследнем месте и очень давно не побеждал в Бундеслиге. Команда не может найти свою игру и рискует покинуть элитный дивизион по итогам сезона. В последних двух турах «Кёльн» проиграл «Вольфсбургу» (0:1) и «Майнцу» (2:3).

Информация для ставок

  • «Кёльн» не может победить восемь матчей подряд
  • В пяти последних домашних матчах «Байера» сыграла ставка «обе забьют»
  • «Байер» выиграл два последних матча у «Кёльна»
  • «Кёльн» проиграл четыре последних выездных матча в Бундеслиге

Прогноз

Хозяева выглядят гораздо увереннее и предпочтительнее гостей. Рекомендуем сделать ставку на победу «Байера» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.42 2.00 1.90 1.58 2.23
Лига Ставок 2.90 1.42 1.96 1.86 1.55 2.47
Мелбет 2.03 1.91
1XBET 2.91 1.34 3.54 1.27 1.56 2.22
BetBoom 3.21 1.37 2.09 1.79 1.65 2.31
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STVA 1
STVA 1
вчера в 05:30
Байер должен победить
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