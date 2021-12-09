«Базель» — «Карабах». Прогноз на матч Лиги конференций (09.12.2021)

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сегодня, 15:36

В рамках последнего тура группового этапа ЛК между собой сыграют «Базель» и «Карабах». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделить так и не смогли, но небольшое предпочтение отдают швейцарцам. Ставки на победу «Базеля» принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9. В случае ничейного результата зайдет коэффициент 3.7, а выбрать в линии победу «Карабаха» предлагают по коэффициенту 4.

Интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5 составляет 1.85, а на тотал меньше 2.5 — 1.93. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Базель» после пяти туров сыгранных в Лиге конференций занимает первое место, имея в активе 11 очков. Команда в двух предыдущих матчах в рамках турнира расписала ничью (1:1) с «Омонией», а также обыграла на выезде «Кайрат» со счетом 3:2.

«Карабах» имеет в своей копилке такое же количество очков и лишь по дополнительным показателям уступает лидирующую позицию. В последнем туре была зафиксирована голевая ничья с «Омонией» со счетом 2:2, а чуть ранее был побежден на выезде «Кайрат» (3:2)

Информация для ставок

«Базель» проиграл дома лишь один раз в последних 16 играх

Беспроигрышная серия «Карабаха» насчитывает семь поединков

Пять из шести крайних матчей с участием «Базеля» закончились результатом «обе забьют»

В восьми из десяти минувших встреч «Карабаха» пробивался тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Игра будет очень боевой и интересной, обе команды желают победить и занять первое место, но сложно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.7.