«Беерсхот-Вилрийк» — «Остенде». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (11.04.2021)

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вчера, 15:32

В 33-м туре чемпионата Бельгии мы сможем увидеть интересное противостояние. «Беерсхот-Вилрийк» ждет в гости «Остенде». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Остенде». Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 2.23. На победу хозяев коэффициент составляет 3.05. Поставить на ничью предлагается по коэффициенту 3.65.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.73. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Команды находятся по соседству в таблице и «Остенде» опережает своего оппонента всего на два пункта. Команда хотела бы побороться за четвертое место, от которого находится на расстояние одной победы, но сделать это будет довольно сложно.

«Беерсхот-Вилрийк» удерживает шестую позицию, но группа команд настолько плотно идет, что любая осечка откинет клуб назад сразу на несколько ступенек. Главной целью коллектива остается попадание в плей-офф чемпионата, которое даст возможность побороться за участие в еврокубках. В последних двух встречах «Беерсхот-Вилрийк» выиграл у «Шарлеруа» (2:1) и с тем же счетом проиграл на выезде «Серкль Брюгге».

Информация для ставок

• Четыре из пяти последних домашних поединков «Беерсхота» завершились исходом «обе забьют»

• Пять из шести последних встреч команд между собой закончились ставкой «обе забьют»

• «Остенде» проиграл четыре матча из последних пяти (включая товарищеские встречи)

Прогноз

Гости имеют серьезные проблемы с выездными матчами, поэтому в этой встрече мы отдаем небольшое предпочтение «Беерсхоту». Сделать ставку на победу хозяев с форой 0 можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Мелбет.

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