«Беерсхот-Вилрийк» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.09.2021)

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13 сентября 2021, 01:19

13 сентября «Беерсхот» сыграет против «Сент-Трюйдена» в рамках очередного тура Премьер-лиги Бельгии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Беерсхот». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу «Сент-Трюйдена» за 2.95.

Форма команд

«Беерсхот» в этом сезоне набрал один балл. Команда ужасно стартовала в Премьер-лиге. Клуб находится на последней, 18-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Беер» не может похвастаться не только хорошим уровнем игры, но и завоеванными баллами. Команда находится на дне, болельщики считают, что клуб уже не спасти, даже несмотря на то, что чемпионат только начался.

«Сент-Трюйден» недалеко ушел от оппонента. У клуба семь баллов и 16-я строчка в турнирной таблице. Тем не менее «Сент» выглядит куда более интересно, чем «Беерсхот». «Сент-Трюйден» отличается своей защитой. С атакой большие проблемы, клуб аномально мало забивает.

Информация для ставок

«Сент-Трюйден» выиграл два матча из последних пяти

«Беерсхот» не побеждает восемь игр кряду

«Сент-Трюйден» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Сент-Трюйден» на фоне своего соперника выглядит очень даже неплохо. Команда держится на плаву и старается зарабатывать очки в каждом матче, чего нельзя сказать об игре «Беерсхота». Стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Сент-Трюйдена» по коэффициенту 1.62.