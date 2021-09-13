«Беерсхот-Вилрийк» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.09.2021)

13 сентября «Беерсхот» сыграет против «Сент-Трюйдена» в рамках очередного тура Премьер-лиги Бельгии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.
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0 : 1
завершен
13 сентября 2021, 21:00
понедельник
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Беерсхот». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу «Сент-Трюйдена» за 2.95.
Форма команд
«Беерсхот» в этом сезоне набрал один балл. Команда ужасно стартовала в Премьер-лиге. Клуб находится на последней, 18-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Беер» не может похвастаться не только хорошим уровнем игры, но и завоеванными баллами. Команда находится на дне, болельщики считают, что клуб уже не спасти, даже несмотря на то, что чемпионат только начался.
«Сент-Трюйден» недалеко ушел от оппонента. У клуба семь баллов и 16-я строчка в турнирной таблице. Тем не менее «Сент» выглядит куда более интересно, чем «Беерсхот». «Сент-Трюйден» отличается своей защитой. С атакой большие проблемы, клуб аномально мало забивает.
Информация для ставок
- «Сент-Трюйден» выиграл два матча из последних пяти
- «Беерсхот» не побеждает восемь игр кряду
- «Сент-Трюйден» забил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Сент-Трюйден» на фоне своего соперника выглядит очень даже неплохо. Команда держится на плаву и старается зарабатывать очки в каждом матче, чего нельзя сказать об игре «Беерсхота». Стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Сент-Трюйдена» по коэффициенту 1.62.