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«Беерсхот-Вилрийк» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (13.09.2021)

13 сентября 2021, 01:19

13 сентября «Беерсхот» сыграет против «Сент-Трюйдена» в рамках очередного тура Премьер-лиги Бельгии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Беерсхот-Вилрийк
Сент-Трюйден
0 : 1
завершен
13 сентября 2021, 21:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Беерсхот». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.60 и на победу «Сент-Трюйдена» за 2.95.

Форма команд

«Беерсхот» в этом сезоне набрал один балл. Команда ужасно стартовала в Премьер-лиге. Клуб находится на последней, 18-й строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Беер» не может похвастаться не только хорошим уровнем игры, но и завоеванными баллами. Команда находится на дне, болельщики считают, что клуб уже не спасти, даже несмотря на то, что чемпионат только начался.

«Сент-Трюйден» недалеко ушел от оппонента. У клуба семь баллов и 16-я строчка в турнирной таблице. Тем не менее «Сент» выглядит куда более интересно, чем «Беерсхот». «Сент-Трюйден» отличается своей защитой. С атакой большие проблемы, клуб аномально мало забивает.

Информация для ставок

  • «Сент-Трюйден» выиграл два матча из последних пяти
  • «Беерсхот» не побеждает восемь игр кряду
  • «Сент-Трюйден» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Сент-Трюйден» на фоне своего соперника выглядит очень даже неплохо. Команда держится на плаву и старается зарабатывать очки в каждом матче, чего нельзя сказать об игре «Беерсхота». Стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Сент-Трюйдена» по коэффициенту 1.62.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.78 1.67 2.16
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