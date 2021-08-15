«Беерсхот-Вилрийк» — «Стандард». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.08.2021)

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вчера, 10:41

В четвертом туре чемпионата Бельгии мы сможем увидеть интересное противостояние. «Беерсхот-Вилрийк» ждет в гости «Стандард». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Стандарду». Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.01. На победу гостей коэффициент составляет 3.55. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.65.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей идёт по коэффициенту 1.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Стандард» смог набрать только четыре очка после стартовых туров, что не может полностью удовлетворить тренерский штаб команды, перед которым стоит цель попадания в еврокубки. Клуб обладает хорошим подбором футболистов, которые могут играть лучше и исправить ситуацию, которая не так безнадежна. Последние два матча «Стандарда» в чемпионате закончились поражением от «Антверпена» (2:5) и победой над «Зюлте-Варегемом» (2:1).

«Беерсхот-Вилрийк» одна из двух команд, которые наиболее плохо выступили в первых играх сезона. Команда не может найти свою игру и на данный момент показать достойные результаты в чемпионате. Тренерскому штабу следует пересмотреть отношение команды к тренировочному процессу и реализации собственных моментов у ворот соперника. В прошлом матче «Беерсхот-Вилрийк» уступил «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:3), а туром ранее разошелся миром с «Гентом» (2:2).

Информация для ставок

Пять из десяти последних матчей «Стандарда» завершились ничейным результатом

Два последних матча между командами остались за «Стандардом» с одинаковым счетом (3:0)

«Беерсхот-Вилрийк» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных матчей «Стандарда» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Беерсхот-Вилрийк» находится в плохой форме, противостоять крепкому «Стандарду» команде не по силам. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Мелбет. «Стандард» попытается сыграть первым номером и захватить инициативу с первых минут.

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