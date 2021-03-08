«Белененсеш» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.03.2021)

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сегодня, 00:47

В чемпионате Португалии пройдет матч очередного тура, в котором сыграют «Белененсеш» и «Бенфика». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Бенфики» в этом матче букмекерская контора Бетсити принимает с коэффициентом 1.45. Вероятность домашней виктории ФК «Белененсеш» оценивается котировкой 7.40, а ничья идет за 4.50.

Немного большое шансов букмекер отводит на то, что поединок будет результативным. Заключить пари на тотал больше (2.5) мячей можно с коэффициентом 1.90, меньше – 2.00.

Форма команд

«Белененсеш» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. У команды четыре победы и десять ничейных встреч, которые суммарно принесли ей 22 очка. Еще в семи поединках «сине-белые» терпели неудачи, пропустив в общей сложности 18 голов.

«Бенфика» пока не может похвастаться положительными результатами в португальской лиге. Клуб из Лиссабона выпал из первой тройки, от которой он сейчас отстает на четыре зачетных пункта.

Информация для ставок

«Бенфика» побеждала соперника в четырех прошлых очных встречах

«Белененсеш» не забивал голы в двух последних матчах против «Бенфики»

В четырех из пяти прошлых домашних матчах «Белененсеша» прошла ставка на ТМ 2,5

Прогноз

«Бенфика» рискует проиграть битву за путевку в Лигу Чемпионов «Браге» и «Порту». Чтобы этого не произошло, «орлам» нужно набирать обороты и регулярно побеждать в чемпионате.

Учитывая мотивацию хозяев, а также неубедительную статистику очных встреч для «Белененсеша», предлагаем взять ставку на победу «Бенфики» с форой (-1) по коэффициенту 1.77 в БК Бетсити.

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