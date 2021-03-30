Бельгия – Беларусь. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2021)

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вчера, 16:58

В третьем туре группы Е квалификации на чемпионат мира в гости к Бельгии приедет Беларусь, которая попытается навязать борьбу хозяевам. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.06. Ничейный результат котируется отметкой 15.00, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 45.00.

ТБ 3,5 можно взять по коэффициенту 1.89. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 3.55.

Форма команд

Сборная Бельгии добыла в первых двух матчах отбора на ЧМ -2022 четыре очка, что является достаточно приемлемым результатом для команды. Бельгийцы делят первое-второе место в группе с чехами и продолжают оставаться главными фаворитами на выход с первого места. В прошлой игре сборная Бельгии на выезде сыграла вничью с Чехией (1:1), а немного ранее на своем поле победила Уэльс (3:1).

Беларусь провела только одну игру в этой квалификации, в которой одержала победу над невыразительной сборной Эстонии (4:2). Болельщикам не стоит сильно брать во внимание этот успех, так как основные матчи команды еще впереди, выездная игра в Бельгии станет только первым испытанием для команды. Сборная Беларуси провела товарищеский поединок несколько дней назад, в котором сыграла вничью с Гондурасом (1:1).

Информация для ставок

Бельгия выиграла девять из десяти последних домашних матчей во всех турнирах

Беларусь забивала в пяти из последних шести выездных матчей

Восемь из девяти последних матчей Бельгии закончились исходом «обе забьют»

Последние три выездные игры Беларуси закончились тоталом больше 3,5 мячей

Прогноз

Бельгия является абсолютным фаворитом этого поединка, сомнений в победе хозяев нет практически ни у кого. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу сборной Бельгии в обоих таймах по коэффициенту 1.6.

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