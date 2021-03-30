Бельгия – Беларусь. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (30.03.2021)

В третьем туре группы Е квалификации на чемпионат мира в гости к Бельгии приедет Беларусь, которая попытается навязать борьбу хозяевам. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.
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8 : 0
завершен
вчера, 21:45
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу сборной Бельгии линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.06. Ничейный результат котируется отметкой 15.00, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 45.00.
ТБ 3,5 можно взять по коэффициенту 1.89. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 3.55.
Форма команд
Сборная Бельгии добыла в первых двух матчах отбора на ЧМ-2022 четыре очка, что является достаточно приемлемым результатом для команды. Бельгийцы делят первое-второе место в группе с чехами и продолжают оставаться главными фаворитами на выход с первого места. В прошлой игре сборная Бельгии на выезде сыграла вничью с Чехией (1:1), а немного ранее на своем поле победила Уэльс (3:1).
Беларусь провела только одну игру в этой квалификации, в которой одержала победу над невыразительной сборной Эстонии (4:2). Болельщикам не стоит сильно брать во внимание этот успех, так как основные матчи команды еще впереди, выездная игра в Бельгии станет только первым испытанием для команды. Сборная Беларуси провела товарищеский поединок несколько дней назад, в котором сыграла вничью с Гондурасом (1:1).
Информация для ставок
- Бельгия выиграла девять из десяти последних домашних матчей во всех турнирах
- Беларусь забивала в пяти из последних шести выездных матчей
- Восемь из девяти последних матчей Бельгии закончились исходом «обе забьют»
- Последние три выездные игры Беларуси закончились тоталом больше 3,5 мячей
Прогноз
Бельгия является абсолютным фаворитом этого поединка, сомнений в победе хозяев нет практически ни у кого. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу сборной Бельгии в обоих таймах по коэффициенту 1.6.
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