«Гент» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 14:29

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 20-й тур чемпионата Бельгии. «Гент» ждет в гости «Сент-Трюйден». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гент». Команда играет дома, поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.44. Победа «Сент-Трюйдена» оценивается в 7.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.99. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.04.

Форма команд

«Гент» только в прошлом туре прервал свою победную серию и потерпел поражение от «Мехелена» (3:4), однако это не должно сказаться на настрое футболистов. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 30 очков, что на 13 меньше, чем у лидера чемпионата Бельгии. Клуб забивает практически в каждом матче, а до поражения от «Мехелена» в прошлом туре обыграл «Генк» (1:0) и «Оуд-Хеверли» (1:0).

«Сент-Трюйден» в последних четырех матчах не набирает очков, и это существенно отодвинуло коллектив из зоны плей-офф. Перед стартом очередного тура клуб набрал 21 очко и занимает только 13-е место, что не может удовлетворить болельщиков. Тренерскому штабу необходимо вносить срочные коррективы, чтобы исправить ситуацию и избежать попадания в зону вылета. В прошлом туре «Сент-Трюйден» проиграл «Андерлехту» (0:2), а немного ранее уступил на своем поле «Серкль Брюгге» (1:2).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Гента» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сент-Трюйден» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Сент-Трюйден» давно не побеждал и трудно поверить, что это изменится в выездном матче против «Гента». Хозяева имеют преимущество не только в своем поле, но и в классе игроков. Рекомендуем сделать ставку на победу «Гента» с форой (-1) в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.69.